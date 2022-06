Niedersachsen: Mann läuft über Gleise – ICE muss notbremsen

Ein Schnellzug musste am Montagabend im Landkreis Verden bremsen, weil ein 32-jähriger Mann die Gleise an einem Bahnhof querte. Ein Unfall konnte durch die Notbremsung verhindert werden. (Symbolbild)

Die Schnellbremsung eines Lokführers hat an einem Bahnhof im Landkreis Verden einen tödlichen Unfall verhindert. Wie der Sprecher der Bundespolizei am Dienstag mitteilte, überquerte ein 32-jähriger Mann am Bahnhof Sagehorn in der Gemeinde Oyten am Montagabend verbotenerweise die Gleise. Dass ein ICE mit 160 Stundenkilometern nahte, bemerkte er offensichtlich zu spät.

Der Lokführer des ICE leitete eine Schnellbremsung ein, der Mann konnte gerade noch rechtzeitig auf den Bahnsteig klettern. Der ICE kam schließlich mehrere hundert Meter weiter zum Stehen. Verletzt wurde niemand.

News-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Gegen den 32-Jährigen wird wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt. Das Betreten von Gleisen ist verboten. Der Sprecher der Bundespolizei verwies darauf, dass Lokführer durch Personen im Gleis mitunter an schlimme Unglücke erinnert und erneut traumatisiert werden.

Mann verletzt Pferd im Landkreis Celle

Ein Tierquäler hat im Landkreis Celle ein Pferd mit einem scharfkantigen Gegenstand im Genitalbereich verletzt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ereignete sich die Tat ersten Ermittlungen zufolge auf einer Weide in Misselhorn. Es könne aber nicht ganz ausgeschlossen werden, dass der Unbekannte das Tier im nah gelegenen Stall attackierte, hieß es.

Dort wurde die Verletzung am Montagmittag von der Pferdebesitzerin entdeckt. Die Beamten ermitteln wegen Tierquälerei und suchen jetzt Zeugen. Bundesweit kommt es immer wieder zu derartigen Angriffen auf Pferde. Hintergrund kann Experten zufolge das Ausleben sadistischer Gewaltfantasien von psychisch gestörten Tätern sein. Sie werden auch als Pferde-Ripper bezeichnet.

Bremerhaven: 15-Jährige soll Reizgas im Klimahaus versprüht haben

Nach einem Reizgas-Vorfall im Bremerhavener Klimahaus ermittelt die Polizei gegen eine 15 Jahre alte Schülerin. Sie soll am Montag im Aufzugbereich des Klimahauses ein Tierabwehrspray versprüht haben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Das Gebäude war daraufhin bei einem Feuerwehrgroßeinsatz evakuiert worden. Sieben Menschen wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. 20 Personen kamen zudem zur weiteren Abklärung in ein Klinik.

Mehr Nachrichten aus der Region Braunschweig-Wolfsburg:

Warum die Jugendliche, die mit einer Schulklasse einen Ausflug nach Bremerhaven gemacht hatte, das Tierabwehrspray einsetzte, blieb noch unklar. Gegen sie wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Besucher hatten nach dem Vorfall über gesundheitliche Beschwerden wie Augenreizungen geklagt. Nach dem Vorfall war das Klimahaus geschlossen worden. Am Dienstag hatte es wieder regulär geöffnet.

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de