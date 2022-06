Frontal-Crash: 2 Schwerverletzte bei Motorradunfall

Delmenhorst. Ein 60-jähriger Motorradfahrer und seine Beifahrerin verunglückten in Delmenhorst schwer. Außerdem: Feuerwehr-Großeinsätze bei Bränden in Melle.

(Symbolbild) Zu einem schweren Motorradunfall ist es am Mittwochabend in Delmenhorst gekommen. Als dem Motorradfahrer die Vorfahrt genommen wird, kommt es zum Crash.

Bei einem frontalen Zusammenstoß eines Autos und eines Motorrads an einer Kreuzung in Delmenhorst, sind die beiden Motorradfahrenden schwer verletzt worden. Am Mittwochabend stürzte ein 60-jähriger Motorradfahrer durch den Zusammenstoß – seine 53-jährige Mitfahrerin erlitt lebensgefährliche Verletzungen, teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit.

Der 29-jährige Autofahrer nahm dem Motorrad die Vorfahrt. Die Polizei leitete eine Ermittlung wegen fahrlässiger Körperverletzung ein. Die Autoinsassen blieben unverletzt. Die Höhe des Schadens beträgt etwas 6.500 Euro. Die Kreuzung war drei Stunden voll gesperrt.

Feuerwehr-Großeinsätze bei Bränden in Sägewerk in Melle

Zwei Brände binnen weniger Stunden haben in einem Sägewerk in Melle bei Osnabrück einen zweifachen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Nachdem die Feuerwehr bereits am Mittwochnachmittag ausgerückt sei und einen Brand unter Kontrolle gebracht habe, habe das Sägewerk am Abend erneut in Flammen gestanden, teilte die Feuerwehr mit.

Mehrere Hundert Einsatzkräfte seien unweit der Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen aktiv gewesen. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Brandursache und Schadenshöhe waren zunächst nicht bekannt.

