Niedersachsen: Schwerer Unfall – Autofahrerin überschlägt sich

Eine 34-jährige Autofahrerin hat sich auf der Autobahn 31 bei Wietmarschen (Landkreis Grafschaft Bentheim) mit ihrem Auto überschlagen. Sie wurde am Sonntagmorgen schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Aus bislang ungeklärter Ursache war die Frau mit ihrem Auto zunächst nach links gegen die Mittelschutzplanke geprallt. Der Wagen schleuderte dann zurück auf die Fahrbahn, überschlug sich und blieb schließlich auf einem Acker neben der Straße auf dem Dach liegen. Nach Angaben der Polizei entstand ein Sachschaden von etwa 4.500 Euro.

Kreis Stade: 39 Jahre alter Radfahrer stirbt nach Sturz

Ein 39 Jahre alter Radfahrer ist nach einem Sturz im Landkreis Stade gestorben. Am Samstagmorgen gegen 5.25 Uhr wurde der Polizei ein gestürzter Mann auf der Landesstraße 111 in Hörne-Ost bei Balje gemeldet. Er lag ohnmächtig auf dem Radweg, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein Ersthelfer leistete bis zum Eintreffen des Notarztes Erste Hilfe. Trotz der Reanimationsversuche kam der 39-Jährige aus Oederquart noch an der Unfallstelle ums Leben.

Bad Bentheim: Bundespolizei fasst zwei Drogenschmuggler

Die Bundespolizei hat am Wochenende in Bad Bentheim zwei Drogenschmuggler mit Rauschgift im Wert von mehreren Hunderttausend Euro festgenommen. Zunächst nahmen die Beamten am Samstag einen 32 Jahre alten Mann fest, der rund sechs Kilo Kokain über die deutsch-niederländische Grenze schmuggeln wollte.

Die Beamten entdeckten das Rauschgift bei einer Fahrzeugkontrolle auf einem Parkplatz an der Autobahn 30 unweit des Grenzüberganges. In dem gut gebauten Versteck in dem Wagen sei das Kokain in fünf Paketen versteckt gewesen, teilte die Bundespolizei am Montag mit. Der Straßenverkaufswert der Drogen liegt bei etwa 425.000 Euro.

Am Sonntagnachmittag fassten die Bundespolizisten dann einen Mann, der rund elf Kilo Marihuana über die Grenze nach Deutschland schmuggeln wollte. Die Beamten hatten den 48-Jährigen nach seiner Einreise an der Anschlussstelle Gildehaus angehalten und in seinem Fahrzeug das Versteck mit dem Rauschgift entdeckt. In diesem Fall sei auf Antrag der Staatsanwaltschaft ein Untersuchungshaftbefehl erlassen worden, hieß es.

Hannover: Haftbefehl gegen 16-Jährigen wegen Tötungsversuchs mit Messer

Nach einem Messerangriff auf einen 25 Jahre alten Mann in Hannover sitzt der 16-jährige Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Dem Jugendlichen wird versuchter Totschlag vorgeworfen, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hannover am Montag mitteilte.

Nach Angaben der Polizei waren die beiden am Samstagabend aus bislang ungeklärter Ursache in einen Streit geraten. Im weiteren Verlauf soll der 16-Jährige den bisherigen Erkenntnissen zufolge ein Messer gezückt und sein Gegenüber angegriffen haben.

Der 25-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Er wurde in der Nacht noch operiert. Weitere Angaben zum Gesundheitszustand des Opfers wurden von der Polizei bisher nicht gemacht.

Vier Menschen bei Auto-Unfall im Landkreis Emsland verletzt

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos auf der Bundesstraße 401 bei Esterwegen (Landkreis Emsland) sind vier Menschen verletzt worden – zwei von ihnen schwer. Eine 19-jährige Autofahrerin hatte am Sonntagabend beim Linksabbiegen ein entgegenkommendes Fahrzeug übersehen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die 19-Jährige sowie die 49 Jahre alte Beifahrerin des entgegenkommenden Autos erlitten schwere Verletzungen und wurden in Krankenhäuser gebracht. Leicht verletzt wurden die 20-jährige Beifahrerin der 19-Jährigen sowie der 52-jährige Fahrer des anderen Wagens. Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von etwa 25.500 Euro.

