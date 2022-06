A2 und A7: Autobahnen werden streckenweise voll gesperrt

Peine. Wegen Bauarbeiten müssen die Autobahnen 2 und 7 in Niedersachsen gesperrt werden. Einige Abschnitte sind vorübergehend nicht befahrbar.

Die Autobahn 2 muss wegen Bauarbeiten übers Wochenende voll gesperrt werden. Von Donnerstag, 30. Juni, 18 Uhr, bis Montag, 4. Juli, 18 Uhr, werden drei Kilometer Fahrbahndecke zwischen den Anschlussstellen Hämelerwald und Peine in Fahrtrichtung Berlin erneuert. In dieser Zeit wird die A2 zwischen dem Autobahnkreuz Hannover-Ost und der Anschlussstelle Peine in Richtung Berlin voll gesperrt, teilt die Autobahn GmbH des Bundes mit.

Diese Umleitungen sollen Autofahrer nutzen

Die Vollsperrung ist mit einer weiträumigen Umleitung verbunden. Aus Richtung Dortmund kommend wird der Verkehr auf der A2 am Kreuz Hannover-Ost auf die A7 nach Süden bis zum Dreieck Salzgitter geleitet. Von hier geht es über die A39 bis zum Dreieck Braunschweig Süd-West und von dort auf die A391 zurück zur A2.

News-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Bauarbeiten auf der A7 bei Northeim

Zudem wird die Autobahn 7 im Süden Niedersachsens in der Nacht zu Freitag, 17. Juni. in Richtung Kassel gesperrt. Wie die Betreibergesellschaft Via Niedersachsen mitteilt, ist der Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Seesen und Northeim-Nord betroffen. Die Strecke wird von Donnerstag, 20 Uhr bis Freitag, 5 Uhr gesperrt. Der Verkehr wird über nahe gelegene Bundesstraßen umgeleitet, heißt es weiter.

Mehr aus Niedersachsen:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de