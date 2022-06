BA.5 wohl bereits mit Anteil von 40 bis 50 Prozent

Bei den Omikron-Sublinien BA.4 und BA.5, die derzeit zu steigenden Corona-Fallzahlen beitragen, geht ein Laborverband aktuell bereits von hohen Anteilen in Deutschland aus. Für diese Woche sei anhand der bisherigen Ausbreitungsgeschwindigkeit anzunehmen, dass BA.4 vermutlich etwa 15 bis 16 Prozent des Infektionsgeschehens ausmache und BA.5 40 bis 50 Prozent, sagte der Vorsitzende des Verbands Akkreditierte Labore in der Medizin, Michael Müller, am Dienstag. Er rechne mit einer weiteren Ausbreitung bis etwa Mitte Juli und im Zuge dessen mit weiter hohen Infektionszahlen. In den nächsten Wochen könnte sich BA.4 noch gegen BA.5 durchsetzen.

Aktuelle niedersächsische Zahlen zum Anteil der Subvarianten BA.4 und BA.5 gibt es laut Landesgesundheitsministerium nicht. Einschlägige Stichproben, die das Landesgesundheitsamt genetisch untersucht habe, seien nicht repräsentativ. „Es gibt aber keine Anzeichen dafür, dass unser Bundesland von den bundesweiten Zahlen abweicht“, erklärte ein Sprecher gegenüber unserer Zeitung. Auch die Landesregierung gehe von einem Anteil von rund 50 Prozent BA.5-Infektionen aus. „Angesichts der bekannten Zahlen des RKI aus der Kalenderwoche 21 und einer Verdoppelungsrate von einer Woche erscheint uns das realistisch“, so der Sprecher.