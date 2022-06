Rammschlag für LNG-Terminal – mit juristischem Nachspiel?

Wilhelmshaven. Der Rammschlag bei Wilhelmshaven wurde in der Nacht zuvor geprobt. War das zulässig? Dies prüft nun eine Landesbehörde. Ein Bußgeld steht im Raum.

Wirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen, rechts) nahm Anfang Mai mit Bernd Althusmann (CDU), Wirtschaftsminister von Niedersachsen, an einer Bootstour zum künftigen Flüssigerdgas-Terminals nach Wilhelmshaven teil. Das Terminal soll bereits Ende des Jahres in Betrieb gehen. Von dort soll per Tankschiff angelandetes, tiefgekühltes Flüssigerdgas (LNG) nach der Erwärmung in die Gasnetze eingespeist werden. (Archivbild)

Im Zusammenhang mit dem ersten Rammschlag für das geplante LNG-Terminal in Wilhelmshaven am 5. Mai wird ein möglicher Verstoß gegen Behördenvorgaben geprüft. Das sagte der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) am Dienstag. Die Behörde gehe Hinweisen nach, ob gegen Nebenbestimmungen des Bescheids zur Zulassung des vorzeitigen Beginns der Arbeiten verstoßen worden sei. Mehr dazu: Wilhelmshaven soll ab 2023 zur „LNG-Drehscheibe“ werden

Der „Weser-Kurier“ hatte am Samstag berichtet, dass wegen des ersten Rammschlages ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen das landeseigene Unternehmen NPorts geprüft werde. Dabei solle dem Vernehmen nach ein Bußgeld von 30.000 bis 40.000 Euro im Raum stehen. Der NLWKN wollte sich am Dienstag „zum laufenden Prüfungsverfahren und Spekulationen nicht äußern“.

News-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Am zukünftigen Anleger für das FSRU (Floating Storage and Regasification Units) für den Flüssiggasimport für Deutschland fand Anfang Mai der erste Rammschlag statt. (Archivbild) Foto: Sina Schuldt / dpa

Hafenbetreiber probte Rammschlag in der Nacht vorher

Bei dem Termin am 5. Mai war unter anderen Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) anwesend, der mit zahlreichen Gästen, Unternehmen und Medienvertretern den Auftakt für die Arbeiten von einem Schiff aus verfolgte. Laut „Weser-Kurier“ hatte NPorts, der Betreiber der landeseigenen Häfen, den ersten Rammschlag in der Nacht vorher geprobt. Das NLWKN prüfe nun, ob das zulässig war.

Mehr Nachrichten aus Niedersachsen:

Die Fachbehörde untersteht dem Umweltministerium. Ressortchef Olaf Lies (SPD) hatte in der Zeitung am Samstag erklärt: „Der Vorwurf, hier sei ohne Zustimmung eine Baustelle eingerichtet werden, stimmt nicht.“ Es gebe keinen Verstoß. NPorts-Sprecherin Dörte Schmitz betonte auch am Dienstag: „Es gibt keinen offiziellen Vorgang.“

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de