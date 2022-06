18-jähriger Motorradfahrer prallt gegen Leitplanke und stirbt

Ein Motorradfahrer ist in Hoya im Landkreis Nienburg/Weser tödlich verunglückt. Der 18-Jährige habe die Kontrolle über sein Motorrad verloren und sei in einer Kurve von der Straße abgekommen, teilte die Polizei am Freitag mit.

Anschließend prallte er gegen eine Leitplanke. Er starb trotz der Wiederbelebungsversuche von Ersthelfern und Rettungsdienst noch an der Unfallstelle. Vier weitere Motorradfahrer, die am Donnerstagabend mit dem 18-Jährigen in einer Gruppe unterwegs waren, standen unter Schock.

News-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

300.000 Euro Schaden bei Hausbrand im Kreis Hildesheim

Ein Feuer in einem Einfamilienhaus in Lamspringe (Landkreis Hildesheim) hat mehrere Hunderttausend Euro Schaden verursacht. Nach Angaben der Polizei kam es in dem Haus am Donnerstagabend zu einem Dachstuhlbrand. Verletzt wurde niemand. Die Bewohner, ein 72-Jähriger und seine 70-jährige Frau seien nicht zu Hause gewesen. Den Gesamtschaden schätzte die Polizei nach ersten Ermittlungen auf 300.000 Euro. Die Brandursache war zunächst unklar.

Lesen Sie weitere Polizeinachrichten:

Polizei erwischt Diebesbande in Oldenburg auf frischer Tat

Die Polizei hat eine Diebesbande in Oldenburg auf frischer Tat ertappt und mehrere Verdächtige festgenommen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, gehen die Ermittler davon aus, dass die Bande für mehr als 25 Einbrüche in Oldenburg verantwortlich ist. Sie soll in den Abend- und Nachtstunden meist durch auf Kipp stehende Fenster in Wohnungen, Einfamilienhäuser und Kioske eingebrochen sein, um Bargeld, Schmuck und elektronische Geräte zu stehlen.

Nach einem Einbruch in der Nacht zu Donnerstag nahmen Polizisten die Verdächtigen am frühen Morgen fest, die Staatsanwaltschaft beantragte Haftbefehle. Mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen wollte die Polizeisprecherin keine Angaben zu den Festgenommenen machen. Sie sagte auch nicht, wie viele Menschen festgenommen wurden.

Jugendliche quälen Vogel in Osnabrück – Polizei sucht Zeugen

Weil Jugendliche in Osnabrück einen Vogel gequält haben sollen, sucht nun die Polizei nach ihnen. Die zwei Verdächtigen sollen das Tier mit einer unbekannten Flüssigkeit besprüht und daraufhin in ein Loch geschubst haben, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Den Angaben nach beobachtete ein 12-Jähriger am Montagnachmittag die Tat.

Die misshandelte Dohle wurde demnach von der Tierrettung der Feuerwehr untersucht. Sie war unverletzt und konnte aus eigener Kraft wegfliegen. Die Verdächtigen sollen zwischen 16 und 17 Jahren alt sein. Einer der beiden habe helles Haar, ein blaues T-Shirt und eine helle Jeans getragen. Der zweite Verdächtige trug demnach braunes Haar, einen schwarzen Pullover und eine helle Jeans.

Mann wirft in Bremerhaven Tasse auf fahrendes Auto

Aus dem Fenster seiner Wohnung hat ein Mann in Bremerhaven Tassen auf die Straße geworfen und dabei ein fahrendes Auto getroffen. Eine Porzellantasse zerschellte auf dem Wagen einer 46-jährigen Fahrerin, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Frau blieb unverletzt, am Auto entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Zeugen hatten den Vorfall am Donnerstag beobachtet. Die Polizei suchte den 40-jährigen Geschirrwerfer in seiner Wohnung auf und leitete ein Verfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein.

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de