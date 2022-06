Teleskoplader umgekippt – 20-Jähriger stirbt im Kreis Goslar

Ein 20 Jahre alter Mann ist im Landkreis Goslar mit seiner Baumaschine umgekippt und dabei ums Leben gekommen. Zu dem Unfall mit dem Teleskoplader – einer Art ausfahrbarem Gabelstapler – kam es in der Nacht zum Mittwoch auf einer Straße zwischen Lutter am Barenberge und Wallmoden-Bodenstein, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Weshalb das Fahrzeug umstürzte und der Fahrer darunter begraben wurde, war zunächst unklar. Der Mann sei noch an der Unfallstelle gestorben.

Junge Quadfahrerin prallt gegen Straßenschild und stirbt

Eine 21 Jahre alte Quadfahrerin ist in Alfhausen (Landkreis Osnabrück) gegen ein Straßenschild geprallt und dabei ums Leben gekommen. Sie war am Dienstagabend aus zunächst ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn gekommen und mit dem Kopf gegen ein etwa 1,50 Meter hohes Verkehrsschild geprallt, wie ein Sprecher der Polizei am späten Abend mitteilte. Sie starb demnach noch an der Unfallstelle. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Weitere Details zum Unfallhergang waren zunächst nicht bekannt.

News-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie außerdem:

Mann nach Streit zwischen zwei Menschengruppen angeschossen

Bei einem gewaltsamen Streit zwischen zwei Menschengruppen in Burgwedel in der Region Hannover ist ein Mann angeschossen und schwer verletzt worden. Er sei am Bein getroffen worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Es bestehe keine Lebensgefahr. Am Dienstagabend sei es aus noch ungeklärter Ursache auf offener Straße zu einer Schlägerei zwischen den beiden Gruppen gekommen. Dabei sei auch eine Schusswaffe abgefeuert und der Mann getroffen worden. Der mutmaßliche Schütze konnte den Angaben zufolge fliehen. Die Polizei fahndet nach ihm. Zwei weitere Beteiligte wurden festgenommen. Nähere Hintergründe waren zunächst nicht bekannt.

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de