43-Jähriger bedroht Nachbarn mit Schusswaffe

Northeim. Von einem Balkon bedrohte der Mann seinen Nachbarn, die Polizei rückte an. Außerdem: Doppelhaus gerät in Brand – Bewohner können sich retten.

Ein 43-jähriger Mann aus Northeim hat seinen Nachbarn nach einem Streit mit einer Schusswaffe bedroht. Verletzt wurde bei dem Zwischenfall am Mittwoch niemand, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der 43-Jährige habe von einem Balkon aus mit der Pistole in Richtung des 63-Jährigen gezeigt. Dann sei der Bewaffnete jedoch in seine Wohnung zurück gegangen, Kontakt zwischen den beiden Männern habe es nicht gegeben. Die Polizei nahm den 43-Jährigen in Gewahrsam, bei einer Durchsuchung der Wohnung beschlagnahmten die Beamten eine Schreckschusswaffe und Munition.

Hoher Sachschaden – brennende Doppelhaushälfte im Landkreis Harburg

Ein Feuer hat eine Doppelhaushälfte in Neu Wulmstorf (Landkreis Harburg) stark beschädigt. Die Bewohner konnten sich in der Nacht zu Donnerstag selbstständig ins Freie retten, wie ein Polizeisprecher sagte. Ein 38-jähriger Mann habe eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten. Die Haushälfte sei vorerst nicht mehr bewohnbar. Ersten Einschätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von etwa 200.000 Euro. Nun soll die Ursache für den Brand ermittelt werden.

News-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Weitere Polizei-Meldungen aus der Region:

Dach von altem Bauernhaus brennt ab – Bewohner und Hunde unverletzt

Ein altes Bauernhaus in Berge (Landkreis Osnabrück) ist von einem Feuer erheblich beschädigt worden. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von etwa 140.000 Euro, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Bewohner sowie etwa 20 Hunde konnten sich in der Nacht zu Donnerstag unverletzt ins Freie retten. Der Dachstuhl des Hauses war aus bislang ungeklärter Ursache in Vollbrand geraten. Nach Angaben des Sprechers hatte sich vermutlich zunächst in der Küche Rauch entwickelt. Das Haus sei nun vorerst nicht mehr bewohnbar.

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de