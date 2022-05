„Gute Stube“: Renovierung mit viel Liebe zum Detail

Wendeburg. Froschkonzerte, Mut zur Farbe und viele Wohlfühlecken – so beschreibt Nina Hantelmann ihr Leben auf dem Land und gibt einen Einblick in ihre Wohnwelt.

Nina Hantelmann in ihrem Lieblings-Sessel im Wohnzimmer.

Mit Hammer und Nagel hat sich Nina Hantelmann ans Werk gemacht und nicht nur aus zwei einzelnen Wohnungen eine neue geschaffen, sondern auch noch Balken und Backsteinwände freigelegt, eine riesige freistehende Badewanne installiert und immer wieder Mut zur Farbe bewiesen. Warum Frösche eine Rolle in ihrem Leben spielen, und was noch auf ihrer Heimwerker-Liste steht, verrät die 31-Jährige im Gespräch.

Alles ist mit viel Liebe zum Detail renoviert

„Bei der Renovierung mussten wir bis auf die Dachbalken alles rausreißen. Ein ganz schöner Kraftakt, bei dem vor allem mein Papa alles gegeben hat, meine Familie und ich aber tatkräftig geholfen haben. Dabei sind neben alten Strohplatten – die damals zur Isolierung dienten – auch die alten Balken und Backsteinwände zum Vorschein gekommen. Mir war da sofort klar, dass wir das auf jeden Fall erhalten müssen. Alles ist mit viel Liebe zum Detail renoviert und nach und nach entstanden. Fertig sind wir aber noch lange nicht.

„Gute Stube“ - zu Gast bei Nina Hantelmann „Gute Stube“ - zu Gast bei Nina Hantelmann Nina Hantelmann wohnt in einer mit viel Liebe zum Detail renovierten Wohnung auf dem Land. So sieht es bei der 31-Jährigen aus. Foto: Sebastian Priebe/regios24

Bei der Einrichtung bin ich ähnlich vorgegangen. Die gelben Stühle im Esszimmer sind ein Erbstück meiner Oma. Damit alles nicht ganz so wuchtig wirkt, habe ich nach einem modernen Tisch Ausschau gehalten und bin dabei auch schnell fündig geworden. Und bei den Lampen habe ich meist eine Idee gehabt, dann einen tollen Ast gefunden und im nächsten Schritt erst überlegt, wie ich es umsetzen kann.

Eine freistehende Badewanne ist ein echter Hingucker

Einen absoluten Lieblingsplatz gibt es in der Wohnung daher auch gar nicht. Je nach Stimmung halte ich mich lieber hier auf oder trinke dort lieber einen Kaffee. Der alte und große Ledersessel ist aber auch für mich ein besonderer Hingucker, und auch in der freistehenden Badewanne liege ich gerne und genieße die Ruhe oder höre den Fröschen zu. Die Wohnung befindet sich auf dem Land und ich schaue aus fast jedem Fenster ins Grüne. Gerade zu dieser Jahreszeit sind die Frösche in den umliegenden Teichen hier sehr aktiv.

Ein riesiger Wunsch für diese Wohnung ist der Ausbau des Balkons. Er bietet so viel Potenzial, und das Projekt möchte ich diesen Sommer unbedingt angehen. Auch um mit meinen Freunden die hoffentlich lauen Sommernächte hier zu genießen.“

Protokoll: Ida Wittenberg

