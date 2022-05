Braunschweig. Im Sommer genießt Jenny Garling das gute Wetter am liebsten auf dem Balkon. Doch auch der Rest der Wohnung vermittelt ein behagliches Gefühl.

Wohnserie „Gute Stube“: Über einen Platz an der Sonne – in Braunschweig

Ein Mix aus Brauntönen, kombiniert mit strahlendem Weiß und Cremetönen: Das sorgt in der Wohnung von Jenny Garling und ihrem Partner für den Wohlfühlfaktor. Die braunen Holzelemente und Ledersofas bringen Farbe in die Räume, wirken dabei aber keineswegs aufdringlich. Stattdessen verbreiten sie Ruhe und vermitteln ein behagliches Gefühl. Jeder Raum hat in der Wohnung der 31-Jährigen ihren eigenen Charakter – vor allem geprägt durch viele Vintage-Stücke, die sie Second-Hand ergattern konnte. Worauf es bei der Ebay-Suche ankommt und warum ein Abschied der Wohnung bald bevorsteht, verrät sie im Gespräch.

Hochglanz-Möbel finden keinen Platz

„Mein absoluter Lieblingsplatz ist unser Balkon. Im Sommer blicken wir hier ins Grüne, ich kann die Sonne genießen und mich um meine Pflanzen kümmern. Die Seele baumeln lassen und das gute Wetter genießen – was will man mehr. Aber auch die anderen Räume der Wohnung mag ich sehr gerne. Für mich spielt sich auch viel im Wohnzimmer ab: Mit einem Kaffee und einer guten Serie lässt es sich auch auf dem Sofa sehr gut aushalten.

Wenn ich mich umgucke, dann lässt sich unser Stil nur schwer einordnen. Ich mag nichts Modernes und auch keine Hochglanz-Möbel. Ich gehe eher danach, was mir wirklich gefällt und schaue dann erst im zweiten Schritt, wie es sich in die Wohnung integrieren lässt. Naturtöne und Holz sind mir dabei wichtig. Und viele schwarze Industrie-Elemente lassen sich bei uns auch finden.

Mit etwas Glück zu tollen Vintage-Stücken

Über die Jahre bin ich auch zu einem Profi im Second-Hand-Shopping geworden. Bei Haushaltsauflösungen haben ich zwei wunderschöne Sideboards ergattert. Mein Tipp ist daher auch, dass man bei Ebay auf keinen Fall nach 70er-Jahre-Stücken suchen sollte. Stattdessen schaue ich regelmäßig die Kategorie ,zu verschenken’ durch. Zufall und Glück haben mir so schon viele Schmuckstücke beschert.

Sollte dann mal etwas gar nicht in die Wohnung passen, verkaufe oder verschenke ich es einfach wieder, das ist doch ein toller Kreislauf. Unsere Wohnung ist so auch sehr nachhaltig und individuell eingerichtet, – das gefällt mir sehr. Von neuen Möbelstücken nehme ich eher Abstand und gehe dann lieber mal länger auf die Suche nach einem richtigen Schmuckstück.

Ende des Jahres geht es dann ab aufs Land. Wir verabschieden uns von unserer Wohnung und haben ein Haus in einer absoluten Traumlage gekauft. Ich bin schon richtig gespannt, was dort alles auf mich wartet.“

Protokoll: Ida Wittenberg

