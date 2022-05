Hannover. Dem Haus droht, in einen alten Stollen zu kippen. In Hannover wurde zudem ein herzkranker Hund gestohlen. Der Polizei-Überblick für Niedersachsen.

Polizei Niedersachsen Alter Stollen droht einzustürzen – Haus in Hannover geräumt

Die Stadt Hannover hat ein einsturzgefährdetes Wohnhaus geräumt. Unter dem Gebäude verläuft ein alter Bergbaustollen, der nicht mehr stabil ist. Sowohl das Haus als auch ein dahinter liegender Garagenhof seien nicht mehr sicher nutzbar, erklärte ein Sachverständiger bei einer Pressekonferenz. Weitere Räumungen schloss er nicht aus. Allerdings waren der Stadt zunächst keine weiteren Gefährdungen von Gebäuden bekannt.

Experten war bei Erkundungsbohrungen im Stadtteil Ahlem die mangelnde Stabilität des sogenannten Nord-Asphaltstollens aufgefallen. Laut den Sachverständigen gebe es die akute Gefahr eines Tagesbruchs, also eines Einsturzes des Stollens. Das Wohnhaus wurde unverzüglich geräumt.

Das Haus steht im Hannoveraner Stadtteil Ahlem. Foto: Julian Stratenschulte / dpa

Allen betroffenen Mieterinnen und Mietern sei innerhalb von Stunden eine Ersatzwohnung in unmittelbarer Nähe angeboten worden, erklärte Stadtbaurat Thomas Vielhaber. Aus Sicht der Stadt stehe nun das Land in der Verantwortung. Über die Übernahme der noch nicht genau zu beziffernden Kosten in zweistelliger Millionenhöhe für die Sanierung des Asphaltstollens sei die Stadt mit dem Land und der Region Hannover im Gespräch, sagte Vielhaber.

Hannover: Unbekannter stiehlt 13 Jahre alten, herzkranken Hund

In Hannover ist Rüde „Lucki“ verschwunden. Foto: Polizei Hannover

Ein Unbekannter hat vor einem Supermarkt in Hannover einen 13 Jahre alten Jack-Russel-Terrier gestohlen. Rüde „Lucki“ sei herzkrank und auf Medikamente angewiesen, teilte die Polizei am Freitag mit. Die 27 Jahre alte Hundehalterin habe am Mittwochabend mit dem Hund im Stadtteil Groß Buchholz einkaufen wollen, das Tier habe sie im Vorraum des Marktes angeleint. Nach dem Einkauf war ihr Vierbeiner weg.

Nach erfolgloser Suche schaltete sie die Polizei ein, die Beamten sichteten Videoaufzeichnungen des Marktes. Zu sehen war, wie ein unbekannter älterer Mann den Hund mitnahm. Die Polizei sucht nach Zeugen.

