Hannover. Die Zahl der registrierten Ukraine-Flüchtlinge in Niedersachsen ist seit März um 20.000 auf 54.000 gestiegen. Die Dunkelziffer ist eher höher.

In einem Zentrum für Binnenflüchtlinge im ukrainischen Saporischschja werden Menschen aus der Belagerten Stadt Mariupol versorgt. Sie berichten vom Horror des Krieges.

Flüchtlinge berichten vom Horror in Mariupol

Flüchtlinge berichten vom Horror in Mariupol

Ukraine-Krieg 54.000 Ukraine-Flüchtlinge bislang in Niedersachsen registriert

Zwei Monate nach Beginn des Krieges sind bislang etwa 54.000 Ukraine-Flüchtlinge in Niedersachsen registriert worden. Das teilte das Innenministerium in Hannover am Freitag auf dpa-Anfrage mit und berief sich auf Zahlen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf).

Die Zahl ist somit um rund 20.000 höher als noch Ende März. Das Ministerium betonte, dass die rund 20.000 Menschen nicht zwingend in den vergangenen vier Wochen nach Niedersachsen gekommen sind. Es könnten auch bereits vorher eingereiste Ukrainer sein, die zunächst nicht registriert wurden.

News-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Wie sie Ukraine-Flüchtlingen in der Region helfen können:

Unklar, wie viele Ukraine-Flüchtlinge in Niedersachsen bleiben

Wie viele der in Niedersachsen registrierten Menschen auch im Bundesland bleiben, konnte das Ministerium zunächst nicht sagen. An einem eingerichteten Drehkreuz am Messebahnhof Laatzen bei Hannover werden viele Flüchtlinge registriert, reisen danach aber weiter.

Die tatsächliche Zahl der aus der Ukraine angekommenen Menschen dürfte deutlich höher liegen. Ukrainer dürfen sich in Deutschland drei Monate lang visafrei aufhalten, müssen für diesen Zeitraum also nicht gemeldet sein.

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de