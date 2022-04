Reisende retten Mann vor herannahenden Zug bei Hildesheim

Fußgänger und Reisende haben einen 59-jährigen Mann in Bad Salzdetfurth (Landkreis Hildesheim) vor einem Unglück bewahrt. Der Mann stürzte am späten Montagabend - vermutlich nach einem Schwächeanfall - in ein Gleisbett an einem Bahnhof, während ein Regionalzug auf ihn zufuhr, wie die Polizei mitteilte. Bahnreisende und Fußgänger warnten daraufhin den Zugführer, der eine Notbremsung machte. Der Zug konnte rechtzeitig stoppen. Der ins Gleisbett gefallene Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Nachbarschaftsstreit eskaliert - Frau zückt Pfefferspray

Eine Frau hat ihren Nachbarn im Streit mit Pfefferspray besprüht. Die beiden Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Uetze stritten sich wegen einer Überwachungskamera, wie die Polizei mitteilte. Zu schweren Verletzungen kam es bei dem Vorfall am Montag nicht.

Die 52-Jährige sei nicht damit einverstanden gewesen, dass der 44-Jährige im Treppenhaus eine Kamera installiert hatte. Sie habe das Gerät deshalb mit einem Schuhanzieher von der Wand geschlagen. Als der Mann dazukam, soll sie ihm mit einem Tierabwehrspray in den Nacken und dann in das Gesicht gesprüht haben. Laut eigenen Angaben, um sich vor Schlägen zu schützen. Der 44-Jährige floh daraufhin in seine Wohnung und alarmierte die Polizei. Gegen den Mann und die Frau wurde jeweils ein Strafverfahren eingeleitet.

Großeinsatz in Celle: Gartenbaumarkt und Gewächshäuser brennen nieder

In Celle ist am frühen Dienstagmorgen ein Feuer in einem Gartenbaumarkt ausgebrochen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das Gebäude bereits vollständig in Flammen, wie die Feuerwehr mitteilte. Das Hauptgebäude sowie Gewächshäuser brannten vollständig nieder, hieß es später von der Polizei.

Nachdem ein Zeuge gegen 5.00 Uhr eine starke Rauchentwicklung gemeldet hatte, brachten Einsatzkräfte das Feuer den Angaben zufolge schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde laut Polizeibericht niemand. Erste Schätzungen gehen aber von einem Sachschaden in siebenstelliger Höhe aus.

Am Vormittag meldete die Polizei den Brand als gelöscht und hob die Sperrung der angrenzenden Bundesstraße 191 auf.

Weitere Anklagen nach mutmaßlichem Doppelmord in Delmenhorst

Nach den tödlichen Messerstichen auf eine Frau und deren mutmaßlichen Liebhaber im Oktober 2021 in Delmenhorst hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen sechs weitere Männer erhoben. Ein 34-Jähriger steht bereits vor Gericht. Die Ermittler werfen den weiteren Verdächtigen Beihilfe zum Mord an dem männlichen Opfer vor, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte.

Demnach sollen sie in die Tatplanung eingebunden gewesen sein, den Mann in einer Sportbar in Delmenhorst zu töten. Vier der Angeklagten seien seit Dezember in Untersuchungshaft, hieß es. Über die Eröffnung des Hauptverfahrens entscheidet das Landgericht. Die Tatverdächtigen sind zwischen 30 und 48 Jahre alt.

Wegen des mutmaßlichen Doppelmordes muss sich der 34-Jährige seit März vor dem Oldenburger Landgericht verantworten. Zum Auftakt des Prozesses hatte der Iraker gestanden, zunächst den 23-jährigen Mann in einer Delmenhorster Bar mit einem Messer getötet zu haben. Danach sei er zu seiner nach jesidischem Recht geheirateten Frau gefahren und habe mit dem Messer auf sie eingestochen - im Beisein der gemeinsamen achtjährigen Tochter. Die 27-Jährige starb zwei Tage später im Krankenhaus. Als Motiv nannte der 34-Jährige in einer von seinem Anwalt verlesenen Erklärung unter anderem Eifersucht. Er vermutete, dass seine Frau eine Affäre mit dem 23-Jährigen habe.

