Langwedel. Ein Waldbrand und einer, der es fast geworden wäre: Die Feuerwehr hatte am Wochenende in Niedersachsen bereits mit gefährlichen Bränden zu tun.

Das Archivbild zeigt die Löscharbeiten eines Waldbrandes bei Melbeck in Niedersachsen im vergangenen Jahr. Auch jetzt warnt die Feuerwehr aufgrund der Trockenheit vor Waldbränden.

Trockenheit Feuerwehr warnt vor Waldbränden in Niedersachsen

Wegen der Trockenheit besteht in Teilen Niedersachsens eine hohe Waldbrandgefahr. Die Feuerwehr hat eine entsprechende Warnung herausgegeben. Zu Bränden kam es bereits.

In der Nacht zum Sonntag drohte ein Feuer im Kreis Verden auf einen angrenzenden Wald überzugreifen. Unbekannte zündeten in Langwedel einen Holzstapel an, wie die Polizei mitteilte. Deshalb habe es einen Großeinsatz der Feuerwehr gegeben. Aufgrund der Trockenheit sei der Brand ein großes Risiko gewesen. Die Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung.

Zu einem brennenden Wald musste die Feuerwehr im Landkreis Emsland am Samstag ausrücken. Nach Polizeiangeben brannte in Groß Berßen eine 3000 Quadratmeter große Fläche. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Die Ursache für das Feuer war zunächst unklar, auch die Schadenshöhe stand noch nicht fest.

