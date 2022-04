Autofahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Traktor im Kreis Stade

Beim Zusammenstoß mit einem Traktor ist ein 33-jähriger Autofahrer am Mittwoch im Landkreis Stadetödlich verletzt worden. Der Mann geriet mit seinem Wagen aus noch unbekannten Gründen in der Gemeinde Kutenholz auf die Gegenfahrbahn, wie die Polizei mitteilte. Ein 25 Jahre alter entgegenkommender Treckerfahrer konnte nicht ausweichen, die Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Der 33-Jährige starb am Unfallort. Der Traktorfahrer erlitt einen Schock. Die Landesstraße 123 wurde für die Zeit der Rettungs- und Aufräumarbeiten für einige Stunden voll gesperrt.

Motorradfahrer bei Zusammenstoß lebensgefährlich verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 213 zwischen Bawinkel und Lingen (Landkreis Emsland) ist ein 56-jähriger Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Ein 20-jähriger Autofahrer hatte das Motorrad am Dienstagnachmittag beim Linksabbiegen übersehen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Motorradfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht, der Autofahrer verletzte sich leicht. Für die Aufräum- und Bergungsarbeiten wurde die B213 zeitweise voll gesperrt.

News-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Polizei sucht nach versuchtem Raubmord Zeugen

Bei den Ermittlungen nach einem versuchten Raubmord im Emsland vor fünf Monaten ist die Polizei mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit gegangen. Die Ermittler suchen unter anderem Hinweise zum mutmaßlichen Tatwerkzeug, einem massiven Ast, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch in Lingen mitteilte.Bei dem Überfall eines abgelegenen Hauses in Hüven waren im vergangenen November zwei Menschen schwer verletzt worden.

Eines der Opfer schwebte in Lebensgefahr. Die gefesselten Opfer waren erst am Mittag des Folgetages gefunden worden. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück hat eine Belohnung in Höhe von 10 000 Euro ausgesetzt. Möglicherweise steht der Raubüberfall im Zusammenhang mit weiteren Überfällen in den vergangenen zwei Jahren, die sich in den Landkreisen Emsland, Osnabrück, Cloppenburg und Vechta ereigneten. Geprüft werde zudem, ob mehrere Personen, die nach einem Überfall im vergangenen November in Löningen (Landkreis Cloppenburg) festgenommen wurden, auch für die anderen Taten verantwortlich sein könnten.

56-Jähriger bedroht Feuerwehrmänner mit Axt

Ein 56-jähriger Mann hat in Blankenburg (Harz)Feuerwehrmänner mit einer Axt gedroht. Die Einsatzkräfte seien am Ostermontag alarmiert worden, weil das Feuer in einer Feuertonne eine auffallend hohe Feuersäule erreicht hatte, teilte die Polizei am Dienstag mit. Als sie zu dem Feuer kamen, drohte der Mann seine Axt gegen sie einzusetzen, sollten sie das Feuer löschen. Die Feuerwehrmänner zogen sich daraufhin zurück bis schließlich die Polizei eintraf. Sie löschten danach das Feuer. Gegen den 56-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und gleichstehende Personen eingeleitet.

Das könnte auch interessant für Sie sein:

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de