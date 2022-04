E-Bike-Fahrer wird von Zug erfasst und lebensgefährlich verletzt

Vechta. Der 63-Jährige verunglückte an einem Bahnübergang in Vechta. In Osnabrück wurde eine Katze erhängt. Der Polizei-Überblick für Niedersachsen.

Ein 63 Jahre alter E-Bike-Fahrer ist in Vechta von einem Zug erfasst und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Aufgrund eines heranfahrenden Zuges hatten sich die Bahnschranken am Sonntag bereits gesenkt und mehrere Fahrzeuge standen davor, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Mann überquerte aus noch unbekannter Ursache dennoch den für Radfahrer unbeschrankten Übergang, wobei es zu dem Zusammenstoß mit der Bahn kam. Ein Rettungshubschrauber brachte den 63-Jährigen in ein Krankenhaus. Der Lokführer und die Fahrgäste im Zug blieben unverletzt.

Katze an Kanalbrücke aufgehängt

Unbekannte Täter haben eine Katze an einer Kanalbrücke in Bohmte im Landkreis Osnabrück aufgehängt. Der Kapitän eines Frachtschiffes habe das tote Tier am Samstag entdeckt und den Notruf gewählt, teilte die Polizei am Montag mit. Die Katze sei mit einer Schnur am Brückengeländer festgebunden worden. Es wird geprüft, ob das Tier einen Chip unter der Haut trägt, mit dem der Besitzer gefunden werden kann. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

Unfall auf A7 bei Hildesheim sorgt für Sperrung

Ein Autounfall auf der A7 in Hildesheim hat am Ostermontag für eine Sperrung der Autobahn in Richtung Süden gesorgt. Ersten Erkenntnissen nach habe ein 84 Jahre alter Autofahrer eine Baustellenabsperrung auf dem linken Fahrstreifen übersehen, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei. Dort prallte das Auto mit hoher Geschwindigkeit in die Absperrung. Beim Versuch, wieder auf die Fahrbahn zu gelangen, krachte der Fahrer mit seinem Wagen in ein dort fahrendes Auto. Die Beifahrerin des zweiten Autos wurde dabei schwer verletzt. Die beiden Fahrer wurden leicht verletzt.

Für die Dauer der Aufräumarbeiten wurde die A7 zwischen den Abfahrten Hildesheim-Drispenstedt und Hildesheim in Richtung Süden gesperrt. Der Verkehr wurde durch das Stadtgebiet umgeleitet.

Frau gerät in Strömung der Weser und wird gerettet

Rettungsaktion auf der Weser bei Bremerhaven. Eine Frau ist in die Strömung geraten und konnte sich nicht selbst befreien. Foto: Feuerwehr Bremerhaven

Eine Frau ist in Bremerhaven in die Strömung der Weser geraten und musste von Einsatzkräften aus dem Wasser gerettet werden. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Feuerwehr am Montagmorgen. Die Frau geriet am Weserstrandbad in die Strömung und trieb Richtung Containerterminal ab. Einsatzkräfte brachten sie in Sicherheit. Die Frau kam danach in ein Krankenhaus. Wie es zu dem Vorfall kommen konnte, war zunächst nicht bekannt.

Pilot bei Absturz von Sportflugzeug leicht verletzt

Ein 56 Jahre alter Pilot hat sich bei einem Absturz eines Sportflugzeugs leicht verletzt. Beim Start am Sonntag in Hodenhagen (Landkreis Heidekreis) fiel aus noch ungeklärter Ursache der Motor des Propellers aus, wie die Polizei am Montag mitteilte. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich das Flugzeug in einer Höhe von rund 100 Metern befunden. Der Pilot konnte die kleine Maschine wieder landen, wobei er sich verletzte.

