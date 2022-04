Feuerwehr lockt Entenküken mit Smartphone aus Kanalisation

Bremerhaven. Zu einer besonderen Rettungsaktion ist es am Ostersonntag in Bremerhaven gekommen. Die Feuerwehr hatte eine clevere Idee zur Rettung eines Kükens.

Aufmerksame Fußgänger haben am Ostersonntag in Bremerhaven ein verunglücktes Entenküken entdeckt. Das wenige Tage alte Küken war in einen Straßengully gestürzt. Wie die Polizei berichtet, riefen die Entenmutter und zehn Küken-Geschwister auf der Straße unaufhörlich nach dem verlorengegangenen Familienmitglied.

Nachdem das Küken in der Wiener Straße in den Gully fiel, hatte es sich zwischenzeitlich im weit verzweigten Kanalisationsnetz verirrt.

Besorgt suchte die Entenfamilie nach ihrem vermissten Küken. Foto: Feuerwehr Bremerhaven

Als Fußgänger den Notfall der Feuerwehr meldeten, musste das Küken zunächst gesucht werden. Dafür setzte die Feuerwehr einen cleveren Trick ein: Die Rettungskräfte nahmen die Rufe der Entenmutter mit dem Smartphone auf und spielten das Schnattern in verschiedenen Gullys ab. Gefunden wurde das Tier in der benachbarten Pestalozzistraße. Mit den Smartphone-Rufen konnte das Küken in ein Ablaufschacht gelockt und gerettet werden.

Das Küken blieb unverletzt und konnte anschließend mit seiner Entenfamilie weiterziehen.

red/dpa

