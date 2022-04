Hildesheim. Neben den verbotenen Z-Symbolen wurden auch Hakenkreuze an eine Ganztagsgrundschule geschmiert. In Bremen wurden Autos aus der Ukraine beschädigt.

Polizei Niedersachsen Z-Symbol an Schule in Hildesheim – Staatsschutz ermittelt

Auf Holztafeln an einer Ganztagsgrundschule in Hildesheim haben noch unbekannte Täter zwei Hakenkreuze und das Z-Symbol gesprüht. Schulkinder hatten die Holztafeln zuvor bemalt, diese seien an einer Umzäunung befestigt gewesen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Täter hatten die schwarze Farbe am Samstagabend aufgesprüht. Der Staatsschutz der Polizei Hildesheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Seit Beginn des russischen Einmarschs in die Ukraine Ende Februar ist auf Panzern und Uniformen der Russen häufig ein weißes „Z“ zu sehen. Es steht für „Za Pobedu“ – „Für den Sieg“. Es wird auch außerhalb des Kriegsgebietes auf Gebäuden, an Autos und auf Kleidung sowie in sozialen Medien zur Unterstützung des Angriffskrieges gezeigt.

Rund 120.000 Euro Schaden durch Farbschmierereien

Ein Schaden in Höhe von rund 120.000 Euro ist durch Farbschmierereien an Autos und Hausfassaden in Hildesheim entstanden. Unbekannte Täter hätten am Samstag mit pinker Sprühfarbe mindestens 52 Fahrzeuge sowie diverse Fassaden von Häusern besprüht, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Taten ereigneten sich im Stadtteil Hildesheimer Wald/Neuhof. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Fahrzeuge mit ukrainischen Kennzeichen in Bremen beschädigt

Unbekannte haben am Wochenende in Bremen mehrere Fahrzeuge mit ukrainischem Kennzeichen beschädigt. In der Nacht zu Samstag wurden in der Findorffallee und in der Friedrich-Rauers-Straße die Reifen von fünf Autos zerstochen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. In der Nacht zu Sonntag schlug jemand in der Kölner Straße Fensterscheiben sowie Scheinwerfer von zwei Fahrzeugen ein. Es entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

Andere dort abgestellte Autos mit deutschem Kennzeichen wurden nicht beschädigt. Der Staatsschutz der Polizei Bremen ermittelt wegen einer politisch motivierten Tat.

Ein Mann ist im Landkreis Aurich mit seinem Arm in ein Förderband geraten und in der Maschine eingeklemmt worden. Er erlitt dabei schwere Verletzungen. Als die Feuerwehr am Samstag am Unfallort in Ostermoordorf eintraf, hatten Arbeiter den Mann bereits befreit, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Sonntag mitteilte. Sie hatten das Förderband, das Erde transportierte, zerschnitten. Der Schwerverletzte kam in ein Krankenhaus. Näher Angaben zur Art des Betriebes, wo sich der Unfall ereignete, und zum Alter des Mannes machte die Feuerwehr nicht. Die Unfallursache war zunächst unklar.

Fett in Topf brennt – Vater und drei Kinder aus Hannover in Krankenhaus

Nach einem Brand in einer Küche in Hannover sind ein Vater und seine drei Kinder ins Krankenhaus gebracht worden. Bei dem 58-jährigen Mann, seinem 19-jährigen Sohn und den zwei Töchtern (13 und 16) bestehe der Verdacht der Rauchgasvergiftung, sagte ein Polizeisprecher. Der Brand im Stadtteil Waldhausen sei am Ostersonntag durch heißes Fett in einem Topf entstanden.

Bei Ankunft der ersten Feuerwehrleute hatte der Familienvater den Topf vom Herd genommen und in der Spüle abgestellt, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Brand, der auch auf die Dunstabzugshaube übergegriffen hatte, war schon nahezu erloschen. Allerdings habe sich der Brandrauch im gesamten Reihenhaus verteilt. Der entstandene Sachschaden wird von der Feuerwehr auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Polizei schnappt mit mehreren Haftbefehlen gesuchten Mann

Einen mit mehreren Haftbefehlen gesuchten Mann hat die Polizei bei einer Verkehrskontrolle in Landkreis Ammerland geschnappt. Einer Streifenwagenbesatzung sei am Samstag in Rastede ein Kleinkraftrad ohne Kennzeichen aufgefallen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Als die Beamten den Fahrer stoppen wollten, stürzte dieser und flüchtete zu Fuß. Die Polizei leitete daraufhin eine Fahndung ein und stellte den Mann kurze Zeit später auf einem nahe gelegenen Grundstück.

Dort stellte sich heraus, dass gegen den 28-Jährigen mehrere Haftbefehle im Umfang von mehr als 600 Tagen Freiheitsstrafe vorlagen. Den Angaben zufolge stand er unter Drogeneinfluss und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Außerdem besaß der Mann keinen Führerschein und das Fahrzeug war nicht versichert. Er kam in die Justizvollzugsanstalt Oldenburg.

