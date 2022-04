Hannover. Wer PS-starke Autos liebt, trifft sich oft am Karfreitag auf Parkplätzen. Die Behörden in Niedersachsen zeigen Präsenz, um Straftaten zu verhindern.

Am Karfreitag finden häufig Autoposer-Treffen statt – die Polizei will verstärkt kontrollieren (Symbolbild).

Autotuner in Niedersachsen Car-Freitag: Polizei will Autoposer verstärkt kontrollieren

Der sogenannte Car-Freitag ist inzwischen Tradition in der Szene der Auto- und Tuningfans. An diesem Tag will die Polizei vielerorts in Niedersachsen verstärkt Präsenz zeigen. Auch das Land Bremen kündigte Schwerpunkt-Kontrollen an.

Die rechtlichen Sanktionsmöglichkeiten werden in vollem Umfang ausgeschöpft, wie Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) betonte. Das Verursachen unnötigen Lärms zum Beispiel werde gemäß der Straßenverkehrsordnung mit einem Bußgeld von 80 Euro geahndet.

Tuning-Szene nicht unter Generalverdacht stellen

Auch in der Region Hannover sind Schwerpunkt-Kontrollen vorgesehen. Allerdings dürfe nicht die gesamte Auto-Tuning-Szene unter Generalverdacht gestellt werden, sagte ein Polizeisprecher. „Die Szene hält sich größtenteils an die Regeln.“

Vor einem Jahr gab es pandemiebedingt Kontaktbeschränkungen und in einigen niedersächsischen Städten auch nächtliche Ausgangssperren. Dennoch kam es zu zahlreichen Delikten im Zusammenhang mit dem „Car-Freitag“. Eine 19-Jährige, die sich ein 500-PS-starkes Auto geliehen hatte, stand im Landkreis Osnabrück laut Polizei unter dem Einfluss von Drogen. Zudem ermittelten die Beamten wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens auf der Autobahn 33.

dpa

