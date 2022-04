Pro-russischer Autokorso: Über 600 Menschen fahren durch Hannover

In Hannover haben sich über 600 Menschen mit etwa 350 Autos mit Russlandfahnen und deutschen Flaggen getroffen, um sich einem pro-russischen Autokorso durch die Stadt anzuschließen. Derzeit verzögere sich die Abfahrt des Autokorsos, weil die Motorhauben durch aufspannbare Flaggen nicht verdeckt sein dürften, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Das sei eine der Auflagen.

Gleichzeitig versammelten sich in der Innenstadt rund 850 Gegendemonstranten. Außerdem trafen sich zirka 50 Mitglieder des Vespa-Clubs Hannover mit Motorrollern zu einer Solidaritätsfahrt durch die Stadt für die von Russland überfallene Ukraine.

Polizei: Zunächst keine Zwischenfälle bei Demonstrationen in Hannover

Zwischenfälle habe es zunächst nicht gegeben, sagte der Polizeisprecher. Zu der Gegendemonstration hatte der Verein Freundeskreis Hannover aufgerufen. „Hannover zeigt Haltung für eine sofortige Beendigung des Krieges“, sagte der Organisator der Gegendemonstration, Matthias Görn. Der pro-russische Autokorso wurde von einer Privatperson mit dem Motto „Gegen Volksverhetzung, Mobbing, und Diskriminierung der russischen Bevölkerung“ angemeldet.

Demo in Osnabrück - Polizei beanstandet pro-russische Schilder

Bei einer Demonstration in Osnabrück hat die Polizei mehrere pro-russische Schilder beanstandet. Die Teilnahme mit solchen Schildern sei untersagt worden, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Zudem habe man die Personalien der jeweiligen Teilnehmer aufgenommen. Etwa 220 Menschen hatten sich der Polizei zufolge gegen Mittag am Osnabrücker Schlossgarten versammelt und nach einigen Redebeiträgen in Bewegung gesetzt. Die Veranstaltung war als Demonstration gegen Rassismus und Nationalismus angemeldet worden. Genaue Angaben zur Zahl der beanstandeten Schilder machte die Polizei zunächst nicht.

dpa

