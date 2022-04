Hannover. 114 der 1.800 Apotheken im Land bieten derzeit Corona-Impfungen an. Insgesamt hält sich die Nachfrage in Grenzen.

Corona in Niedersachsen Bislang 7.100 Corona-Schutzimpfungen in Niedersachsens Apotheken

Rund 7.100 Corona-Schutzimpfungen sind bislang in niedersächsischen Apotheken verabreicht worden. Das teilte die niedersächsische Apothekerkammer auf dpa-Anfrage mit. 114 der rund 1.800 Apotheken im Bundesland bieten demnach derzeit Corona-Impfungen an, Start war vor etwa zwei Monaten. Apotheken gelten in der Impfkampagne als Ergänzung zu den mobilen Impfteams oder Arztpraxen. Wegen der insgesamt stockenden Impfentwicklung hält sich die Nachfrage jedoch in Grenzen.

In Niedersachsen sind nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) bislang rund 78,5 Prozent mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpft, knapp 78 Prozent gelten als grundimmunisiert durch zwei Impfungen, und etwas mehr als 63 Prozent haben eine Auffrischungsimpfung erhalten.

Niedersachsen beim Impfen über dem Bundesschnitt

Mit diesen Werten liegt Niedersachsen den Angaben zufolge jeweils über dem Bundesschnitt. Bundesweit wurden laut RKI zuletzt am 10. März mehr als 100.000 Menschen an einem Tag geimpft – ein Großteil ging jeweils auf die dritte Impfung zurück.

Alle wichtigen Fragen und Antworten zu Corona in Niedersachsen gibt's hier . Welche Regeln zurzeit in Braunschweig gelten, erfahren Sie hier.

Unsere Redaktionen sammeln alle wichtigen lokalen Infos zum Coronavirus auf FAQ-Seiten, die stets aktualisiert werden. Online sind die Überblicke aus Braunschweig, aus Wolfsburg, aus Wolfenbüttel, aus Gifhorn, aus Salzgitter, aus Peine und Helmstedt sowie aus .

Hier finden Sie eine Übersicht über die Corona-Lage im gesamten Bundesland Niedersachsen.

dpa

