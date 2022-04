Diese Region ist die Hochzeitshochburg in Niedersachsen

Hannover. Heiraten liegt im Trend – viele Paare verschieben aber offenbar ihre Trauung wegen der Pandemie. So wird in Niedersachsen geheiratet.

Viele Paare in Niedersachsen verschieben offenbar wegen Corona ihre Hochzeit. Trotzdem liegt Heiraten auch in unserer Region im Trend. (Symbolfoto)

Heiraten liegt in Niedersachsen im Trend, allerdings hat Corona für einen deutlichen Dämpfer der Zahlen gesorgt. Die Hochzeitshochburg Niedersachsens liegt allerdings nicht in Braunschweig oder Wolfsburg, obwohl es auch in unserer Region viele Orte für eine feierliche Eheschließung gibt, sondern in Ostfriesland. Bezogen auf die Bevölkerungszahl wurden im Jahr 2019 die meisten Hochzeiten in den Landkreisen Wittmund mit 112 Eheschließungen pro 10.000 Einwohnern und Aurich mit 96 Eheschließungen pro 10.000 Einwohnern registriert, teilte das Statistische Landesamt in Hannover mit.

Die Landeshauptstadt Hannover konnte zwar in absoluten Zahlen den ersten Platz bei den Eheschließungen verbuchen – mit 1.884 Trauungen sagten in der Leine-Stadt im Jahr 2019 so viele Paare Ja zu einander wie in keiner anderen niedersächsischen Kommune. Aber bezogen auf die Einwohnerzahl landete die Halb-Millionen-Metropole nur auf Rang 35 im landesweiten Vergleich – das ist ganz am unteren Ende der Liste. Die wenigsten Trauungen im Jahr 2019 in absoluten Zahlen hatte der Landkreis Holzminden mit 272 Eheschließungen.

Haben die Ostfriesen eine größere „Heiratslust“?

Den Grund für die vielen Hochzeiten an der Küste sehen die Statistikerinnen und Statistiker indes nicht in der größeren Heiratslust der Ostfriesen. Zwei Faktoren dürften vor allem eine Rolle spielen: Die touristische Attraktivität des Hochzeitsorts und der Trend, Hochzeiten gerne in großer Runde und im Urlaub zu feiern – das war zumindest vor den Corona-Einschränkungen beliebt. Zum Landkreis Aurich gehören nämlich auch die Nordseeinseln Juist, Baltrum und Norderney und zum Kreis Wittmund die Inseln Langeoog und Spiekeroog.

Bei einigen Landkreisen ergibt sich statistisch eine hohe Eheschließungsquote sowohl mit Blick auf die Bevölkerungszahl als auch bezogen auf die Gästezahl in der Beherbergungsstatistik. Dazu gehören neben den Kreisen Aurich und Wittmund auch der Nachbarlandkreis Friesland und der Landkreis Cuxhaven. Zahlreiche Gemeinden werben gezielt mit Hochzeiten im Leuchtturm, im alten Lotsenhaus oder am Strand. Orte, die besonders ansprechende Kulissen für Hochzeitsfotos bieten.

Corona-Pandemie sorgt für einen deutlichen Einbruch der Trauungen

Allerdings hat die Corona-Pandemie in den vergangenen beiden Jahren zu einem Einbruch bei den Hochzeitszahlen geführt. Im Jahr 2019 heirateten landesweit 42.418 Paare, so die Statistik des Landesamtes. Die beliebtesten Monate für Hochzeiten waren Mai, August und September mit 5.000 bis fast 6.000 Hochzeiten pro Monat.

Im Jahr 2020 wurden mit 38.791 Trauungen 8,6 Prozent weniger Eheschließungen als ein Jahr zuvor registriert. Im Jahr 2021 waren es sogar nur noch 33.613 Trauungen, 20,8 Prozent weniger als noch 2019. Hier zeigen sich die Auswirkungen der Pandemie-Maßnahmen, mit Lockdowns, geschlossenen Gastronomiebetrieben und begrenzten Gästezahlen.

