FAQ: Diese Regeln gelten für Geflüchtete aus der Ukraine

Immer mehr Flüchtlinge aus der Ukraine kommen in Deutschland an. Wir haben die wichtigsten Fragen beantwortet: Diese Regeln gelten für sie. (Symbolbild)

Immer mehr Flüchtlinge aus der Ukraine suchen Schutz in unserer Region. Wie geht es jetzt weiter? Wo müssen sich Geflüchtete nun melden, und wie können sie in Braunschweig, Wolfsburg und Co. ein neues Leben beginnen? Um die ersten Schritte auf deutschem Boden problemlos zu meistern, haben wir die wichtigsten Fragen beantwortet.

Hier geht’s zum Artikel auf Ukrainisch.

Das Beste der Woche Erhalten Sie immer samstags einen Überblick über die wichtigsten Themen der Woche. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Was müssen Flüchtlinge aus der Ukraine machen, wenn sie in Niedersachsen ankommen?

Ukrainische Staatsbürger dürfen maximal 90 Tage visumfrei in Deutschland bleiben. Bis zum 23. Mai 2022 benötigen sie keinen Aufenthaltstitel, informiert das Land Niedersachsen. Ukrainerinnen und Ukrainer können eine Aufenthaltserlaubnis zum vorübergehenden Schutz bekommen, die durch die zuständigen Ausländerbehörden gewährt werden kann. Diese Aufenthaltserlaubnis gelte zunächst bis zum 4. März 2024. Welche Ausländerbehörde zuständig ist, können Sie in der Behördensuche prüfen.

Geflüchtete aus der Ukraine können bei Verwandten, Bekannten, Freunden oder anderen Privatpersonen unterkommen. Darüber informiert der Flüchtlingsrat Niedersachsen.

Wenn Geflüchtete in Niedersachsen ankommen, können sie sich zudem im Verteilzentrum auf dem Messegelände in Laatzen (Halle 13) melden. Es besteht außerdem die Möglichkeit, sich direkt in einer der Ankunftszentren in Niedersachsen (Bramsche und Bad Fallingbostel) oder der Erstaufnahmeeinrichtungen Bramsche/Osnabrück, Braunschweig, Friedland und Oldenburg zu melden, teilt der Niedersächsische Flüchtlingsrat mit.

Lesen Sie auch:

Müssen Flüchtlinge aus der Ukraine zur Meldebehörde?

Geflüchtete, die in privaten Unterkünften (bei Freunden oder Verwandten) wohnen und in einer Erstaufnahmeeinrichtung keinen Asylantrag gestellt haben, gilt eine Meldepflicht bei der Meldebehörde erst nach Ablauf einer dreimonatigen Frist. Darüber informiert das Land Niedersachsen. Nach den drei Monaten müssen sich die Geflüchtete mit ihrer aktuellen Anschrift bei der für sie zuständigen Meldebehörde anmelden.

Was müssen Flüchtlinge aus der Ukraine machen, wenn sie einen Arzt aufsuchen müssen?

In den ersten 18 Monaten des Aufenthalts in Deutschland besteht laut Flüchtlingsrat Niedersachsen keine Mitgliedschaft in der Krankenkasse. Bevor Geflüchtete einen Arzt aufsuchen, müssen sie einen sogenannten Berechtigungsschein über das Sozialamt des Wohnortes beantragen. Dort erhalten sie gewisse Behandlungen, die jedoch etwas eingeschränkt sind. Dies bezieht sich auf dringend notwendige Behandlungen, Impfungen oder auch chronische Erkrankungen, wie die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen auf Anfrage erklärt.

Bei einem medizinischen Notfall können Geflüchtete direkt ein Krankenhaus aufsuchen.

Lesen Sie auch:Große Nachfrage nach Jodtabletten – Apotheken warnen

Was müssen Flüchtlinge aus der Ukraine machen, wenn sie hier arbeiten möchten?

Flüchtlinge, die mit einem visumfreien Aufenthalt in Niedersachsen sind, dürfen nicht arbeiten. Darüber informiert das Land Niedersachsen. Sobald eine Aufenthaltserlaubnis erteilt wird, sei eine Beschäftigung erlaubt.

Was müssen Flüchtlinge aus der Ukraine machen, wenn ein Flüchtlingskind eine Kinderbetreuung benötigt?

Kinder und Jugendliche aus den Kriegsgebieten der Ukraine können in Niedersachsen unterschiedliche Bildungs- und Betreuungsangebote nutzen. Das teilt das Land Niedersachsen auf seiner Webseite mit. Plätze in einer Krippe, einer Kindertagespflegestelle oder einem Kindergarten werden unter anderem über die Städte und Gemeinden vergeben.

Können Flüchtlingskinder aus der Ukraine in Niedersachsen zur Schule gehen?

Sobald geregelt ist, dass die Familie in Niedersachsen bleiben und wohnen kann, müssen die Kinder ab einem Alter von sechs Jahren eine Schule in Niedersachsen besuchen, wie das Land informiert. Genauere Informationen gebe es direkt in den Schulen im Wohnort oder in der Kommune.

Das könnte Sie auch interessieren:TU Braunschweig startet Notfonds für Ukraine-Studierende

Wo können sich Flüchtlinge aus der Ukraine gegen das Coronavirus impfen lassen?

Das Land Niedersachsen plant gemeinsam mit den Kommunen und Landesaufnahmebehörden Impfaktionen für Geflüchtete. Darüber informiert das Land auf seiner Webseite. Geflüchtete, die bei Angehörigen, Bekannten oder in anderen privaten Unterkünften untergebracht sind, haben demnach die Möglichkeit, sich bei einem kommunalen Impfangebot oder in einer Arztpraxis impfen zu lassen. Auf der Webseite des Landes Niedersachsen sehen Sie, wo es Impfangebote in Ihrer Nähe gibt.

Wie können Flüchtlinge aus der Ukraine Kontakt zu Bekannten und Angehörigen in die Ukraine aufbauen?

Viele Telekommunikationsunternehmen haben Anrufe und SMS für Festnetz- und Mobilfunkanschlüsse kostenfrei geschaltet.

Diese Anbieter gehören dazu:

Deutsche Telekom

Vodafone

O2/Telefonica

Pyur

NetCologne

M-net

EWE

1&1

Freenet

Können Flüchtlinge aus der Ukraine Geld in die Ukraine überweisen?

Geld kann über das eigene Girokonto auf das Girokonto des Empfängers überwiesen werden. Das Land Niedersachsen teilt mit, dass es derzeit keine Störungen im Zahlungsverkehr mit der Ukraine gebe. Nicht möglich seien jedoch Überweisungen zur Barauszahlung. Keine Bank oder Sparkasse könne aktuell gewährleisten, dass die Gelder beim Empfänger in der Ukraine ankommen. Da sich täglich etwas ändern könne, sollten Geflüchtete vor einer Transaktion Kontakt mit der Hausbank aufnehmen. Es sei außerdem sinnvoll, Kontakt mit den Bekannten in der Ukraine aufzunehmen, ob sie Zugangsmöglichkeiten zu ihrem Konto haben.

Können Flüchtlinge aus der Ukraine den Regional- und Nahverkehr nutzen?

Flüchtlinge aus der Ukraine dürfen in Niedersachsen das Angebot der Regionalzüge und zahlreicher Buslinien kostenfrei nutzen, wie das Land informiert. Als Ticketersatz können Flüchtlinge ihren Pass oder ein anderes ukrainisches Ausweisdokumente vorzeigen. Das gelte für den Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (VBN), die Nordwestbahn sowie die Metronom-, Erixx- und Enno-Züge. Geflüchtete können auch kostenfrei mit den Fernzügen von der Deutschen Bahn fahren. An den Bahnhöfen gibt es laut Land Niedersachsen kostenlose „helpukraine“-Tickets. Diese werden auch im Nahverkehr anerkannt.

Das könnte Sie außerdem interessieren:

Müssen Flüchtlinge aus der Ukraine ihr Haustier aus der Ukraine in Deutschland anmelden?

Die Bundesregierung hat die Regeln bei der Einfuhr von Haustieren vorübergehend gelockert, heißt es auf der Internetseite des Landes Niedersachsen. Besitzerinnen und Besitzer müssen lediglich nachweisen, dass sie aus der Ukraine geflüchtet sind. Die Tiere müssen laut Land Niedersachsen nur bei den Veterinärbehörden angemeldet werden. Dann wird der Gesundheitsstatus des Tieres im Hinblick auf die Tollwut bestimmt.

Wo können Flüchtlinge aus der Ukraine Deutsch lernen?

Das Land Niedersachsen hat zusätzliche Sprachförderangebote für Geflüchtete eingerichtet. Neben Basis- und Vertiefungssprachkursen bietet das Land zudem Sprachkurse für geflüchtete Frauen bei gleichzeitiger Kinderbetreuung an. Eine Auflistung der Kurse finden Sie hier:

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de