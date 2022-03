Klaus Siems, 51 Jahre alt, leitet seit dem 1. März 2022 das Grenzdurchgangslager Friedland. Seit 1998 arbeitet er in der Landesaufnahmebehörde, seit 2014 ist er Standortleiter, zunächst in Braunschweig, dann in Oldenburg.

