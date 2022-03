Niedersachsen Urlaubsregionen erwarten viele Gäste über Ostern

Eierfärben, Eiersuche und Co. An Ostern gibt es verschiedene Traditionen. Der Ursprung dieser Bräuche liegt meist viele Jahre zurück.

Trotz weiter hoher Corona-Zahlen blicken Tourismusgesellschaften in Niedersachsen zuversichtlich auf die anstehenden Osterferien. Zu den Ferien in gut zwei Wochen und den Feiertagen werden in der Lüneburger Heide, im Harz, an der Küste und auf den Inseln viele Gäste erwartet – die Buchungslage ist ordentlich, wie aus einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur hervorgeht. Es gibt aber regionale Unterschiede. Auch für Kurzentschlossene sind noch Unterkünfte verfügbar. Ein Überblick.

Im größten norddeutschen Mittelgebirge, dem Harz, ist die Lage unterschiedlich. Einige Orte wie Wernigerode, Stolberg, Blankenburg oder Osterode sind laut dem Harzer Tourismusverband (HTV) bereits gut gebucht. „Da wird es für größere Gruppen schon etwas schwierig, noch eine freie Unterkunft zu finden“, sagte eine Verbandssprecherin. An anderen Orte wie Bad Lauterberg, Thale, Braunlage und Goslar sowie im Oberharz gebe es hingegen noch Kapazitäten in allen Kategorien.

Im Schnitt blieben die Gäste zwischen drei und vier Tagen, teilweise länger. „Generell kommen die Anfragen immer kurzfristiger“, sagte die Sprecherin. Der Harzer Tourismusverband sei deshalb optimistisch, dass auch die restlichen freien Kapazitäten noch gefüllt werden.

Ostern: Wie ist die Buchungslage an der Küste Niedersachsens?

An der Nordseeküste meldet die Tourismusgesellschaft Die Nordsee GmbH, ein Zusammenschluss mehrerer Küstenbadeorte, bereits eine hohe Nachfrage. „Wir freuen uns über eine durchweg positive Buchungslage über Ostern. Wir verzeichnen bereits heute eine Auslastung zwischen 80 und 90 Prozent, Tendenz steigend“, sagte Geschäftsführerin Sonja Janßen. Wer kurzfristig noch buchen möchte, sollte sich an die örtlichen Zimmervermittlungen wenden. Die Buchungslage sei sehr gut, sagte auch Wiebke Leverenz von der Ostfriesland Tourismus GmbH in Leer. „Wir spüren, dass die Leute raus wollen und die gute Luft genießen wollen.“ Viele Buchungen sei teils lang im Vorfeld gekommen.

Touristen sitzen am Weststrand der Insel Norderney in Strandkörben. Die Tourismusregionen im Norden erwarten viele Besucher an den Ostertagen. Foto: Hauke-Christian Dittrich / dpa

Auf den Ostfriesischen Inseln, wo zu Ostern der Saisonstart bevor steht, schwankt die Buchungslage noch von Insel zu Insel. „Einige sind bereits sehr gut gebucht, andere berichten wiederum von einem zurückhaltenden Buchungsverhalten aufgrund von Corona“, sagte der Marketingleiter der Ostfriesischen Inseln GmbH, Marc Klinke. Spiekeroog meldete etwa, dass die Buchungen für Ostern kurzfristig eingingen, sodass die Zahlen noch wenig Aussagekraft hätten.

Auf Borkum ist dagegen absehbar, dass viele Gäste auf die Insel wollen. „Bei uns sind bereits einige Verbindungen, insbesondere zur Anreise aus Nordrhein-Westfalen am 9. April, ausgebucht. Wenn man jedoch etwas flexibler ist und nicht gerade in der Mittagslage fahren möchte, gibt es noch Möglichkeiten“, sagte die Sprecherin der Reederei AG Ems, Corina Habben. Die gute Buchungslage bestätigt auch Dennis Möller von der Nordseeheilbad Borkum GmbH: „Die Buchungslage zu Ostern ist sehr gut. Für längere Zeiträume gibt es noch einige verfügbare Unterkünfte, für Kurzaufenthalte weniger.“

Osterferien in der Lüneburger Heide – „gute Vorausbuchungen“

In der Lüneburger Heide sei die Buchungslage für das ganze Jahr gut, berichtet Ulrich von dem Bruch, Geschäftsführer der Lüneburger Heide GmbH. „Wir haben gute Vorausbuchungen, die über dem Rekordjahr 2019 liegen“, sagte er. Für die Osterferien liege die Auslastung bei 70 Prozent. „Der Rest füllt sich noch, wenn die Corona-Beschränkungen am 20. März fallen“, meinte der Touristikfachmann. Zu den Ferien öffneten auch alle 18 Freizeitparks in der Heide-Region.

„Ostern ist ein starkes Kurzfristgeschäft, viel hängt vom Wetter ab“, meinte er. Seit 15 Jahren führe die Heide GmbH eine Wetterstatistik: „Danach herrscht im April drei Wochen lang trockenes Wetter, das fällt dieses Mal in die Schulferien“, erklärte von dem Bruch. Das gute Wetter zuletzt habe einen Vorgeschmack auf die Saison gegeben: „Bei uns war die Hölle los, die Leute lechzen nach Kurzurlaub.“ Trotz steigender Corona-Inzidenzen ist ihm nicht bange vor Urlauberandrang: „Wir kriegen das ganz gut gehändelt. Die Hygienekonzepte der Betriebe bleiben ja bestehen, wir wollen auch die Mitarbeiter schützen.“

Viele niedersächsische Höfe sind zu Ostern ausgebucht

Auch die Ferienhöfe in Niedersachsen erwarten zu Ostern viele Gäste. „Für Ostern sind viele Höfe ausgebucht“, sagte die Geschäftsführerin des Verbandes Landtouristik Niedersachsen, Vivien Ortmann, in Oldenburg kürzlich. „Es gibt aber auch noch freie Höfe.“ Auch für die Sommermonate seien bereits Buchungen eingegangen. „Wer sich noch nicht entschieden hat, sollte bald seine Sommerplanung machen“, riet sie. „Die Nachfrage zieht an.“ Der Verband vertritt nach eigenen Angaben rund 230 Höfe mit touristischem Angebot.

