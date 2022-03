Niedersachsen richtet Ukraine-Krisenstab ein

Niedersachsens Landesregierung will den Umgang mit den Auswirkungen des Ukraine-Kriegs in einem Krisenstab bündeln. Das hat eine Regierungssprecherin am Dienstag in Hannover bestätigt. Zuerst hatte die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ darüber berichtet. Demnach soll der Krisenstab die Arbeit der betroffenen Resorts wie Innen-, Wirtschafts- oder Umweltministerium koordinieren.

Aufnahme von Flüchtlingen mus koordiniert werden

„Wir müssen uns auf denkbare Risiken vorsorglich vorbereiten. Das muss zwischen allen Ressorts koordiniert werden“, sagte Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) der Zeitung. Zunächst gehe es um die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen, die bei einem längerem Krieg auch in den Arbeitsmarkt integriert werden müssten. Außerdem müssten Kinder und Jugendliche auch schulische und sportliche Angebote erhalten, sobald sie dazu in der Lage seien.

Althusmann verwies auch auf unterbrochene Produktions-Lieferketten und die explodierenden Energiepreise. „Ebenso wird auch die Lebensmittelversorgung genau beobachtet werden müssen. Die Weizenpreise und die steigenden Kraftstoff-Preise werden die Inflation antreiben“, sagte Althusmann.

dpa

