Niedersachsen will den Zivilschutz deutlich ausbauen

Schutz vor Cyberattacken, Versorgungssicherheit, Zivilschutz: Als Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Montag zur Lage angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine Stellung nahm, sprach auch Pistorius zwar von einem grundlegenden Wandel, der nun nötig sei. „Wir kommen nicht von Null“, betonte der SPD-Politiker aber. Pistorius kündigte ein „Sondervermögen“ für einen „Ad-hoc-Paket“ zur Ertüchtigung des Zivil- und Katastrophenschutzes in Niedersachsen an.

Weil: Bundeswehr besser ausstatten

Was die Bundeswehr angeht, verwies der Länderminister auf die angekündigte Erhöhung des Wehretats und die Erklärung von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) vom Sonntag. „Deren Kernauftrag, die Verteidigung der Landesgrenzen, hat sich eben nicht überholt. Nach Jahren eines viel zu harten Sparkurses ist es notwendig, die Bundeswehr wesentlich besser als bisher auszustatten“, so Weil. Niedersachsen sei ein großer Bundeswehr-Standort, das Land stehe fest an der Seite der Bundeswehr, betonte nun Pistorius.

Verweise auf Corona

Dass mit dem Ende des „kalten Krieges“ auch eine Erosion des Gefahrenbewusstseins eingesetzt habe, sei ein Stück weit normal. „Der Abbau der Sirenen ist uns erst aufgefallen, als wir sie wieder gebraucht haben“, nannte der Minister ein Beispiel. Mehrmals verwies Pistorius am Montag aber auf die Corona-Pandemie. Die hat laut Pistorius wieder ein gesteigertes Gefühl für die Krisenanfälligkeit von Gesellschaften geschaffen, wenn auch bis vor kurzem noch rein zivil und keineswegs militärisch gedacht. „Wir müssen zurück in eine Situation mit ausgeprägterem Bewusstsein für Gefahren, denen wir ausgesetzt sein können“, sagte Pistorius.

„Nationales Krisen-Kommando“

Niedersachsens Innenminister hatte das Thema Bevölkerungsschutz zuletzt bei der hybriden Herbst-Innenministerkonferenz in Stuttgart 2021 auf die Tagesordnung gesetzt. „Wir sollten angesichts der Erfahrungen aus der Corona-Pandemie schon jetzt darüber nachdenken, einen Schritt weiter zu gehen“, hatte Pistorius da erklärt. In einer nationalen Notlage sei eine zentrale und kooperative Steuerung unter enger Einbindung der Länder nötig. „Die Fähigkeiten aller betroffenen und beteiligten Stellen in Bund, Ländern und Kommunen müssen koordiniert zusammenarbeiten“, hieß es Ende 2021 in einer Stellungnahme Pistorius’ nach der Innenministerkonferenz. Stichworte: das gemeinsame Kompetenzzentrum Bevölkerungsschutz von Bund und Ländern, ein Stab für nationales Krisenmanagement beim Bundeskanzleramt, weiter auch ein Nationales Krisen-Kommando. „Ein Vorbild dafür könnte das sehr erfolgreich arbeitende Havariekommando an der deutschen Küste sein“, hieß es. Auch müsse wieder über Sirenen gewarnt werden können.

Noch keine Cyber-Attacken

In den eigenen Landesgrenzen sollen das Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz, das Kompetenzzentrum für Großschadenslagen und eine Neufassung des Katastrophenschutzgesetzes Grundlagen gesteigerter Krisenreaktionsfähigkeit sein. Seit längerem befasst sich das Landesinnenministerium notgedrungen auch verstärkt mit dem Thema Cybersicherheit. Noch gebe es im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg keine Cyber-Attacken, sagte der Minister am Montag. Ein Ziel ist es, Reaktionszeiten zu verkürzen. Mit dem „Ad-hoc-Paket“, finanziert aus dem Corona-Sondervermögen, will Pistorius nun bei den Ressourcen in vielen Bereichen nachlegen. „Worum es im Einzelnen geht, sind unter anderem Sirenen zur Warnung der Bevölkerung, Notstromaggregate, Fahrzeuge, Zelte zur Notunterbringung, Trinkwassernotversorgung, Sanitätszüge, mobile Sanitätseinrichtungen oder Ersatz-Kommunikation wie Satellitentelefone“, sagte er.

Massive Kritik im Landtag an mangelnder Ausstattung

Auf den Handlungsbedarf im Bevölkerungs- und Katastrophenschutz hatte beispielsweise die FDP-Landtagsfraktion zuletzt 2021 vehement hingewiesen. „Leider hinkt Niedersachsen bei den Vorbereitungen auf den Ernstfall seit Jahren hinterher“, erklärte seinerzeit der Abgeordnete Marco Genthe unter Bezug auf zwei FDP-Landtagsanfragen. So fehlten beispielsweise mehr als 100 Fahrzeuge. Hilfsorganisationen hätten außerdem viel zu geringe Finanzmittel, es fänden zu wenig Übungen statt. Für die Fahrzeuge zwar der Bund zuständig, räumt Genthe ein, aber Niedersachsen müsse im Zweifel andere Lösungen suchen. „So, wie sich die Situation in Niedersachsen darstellt, können wir aber nur hoffen, dass zeitnah kein Ernstfall eintritt“, so Genthe 2021. Unter neuen Vorzeichen klingen die Ankündigungen vom Montag nun fast wie eine späte Reaktion. Genthe sprach am Montag von einem Offenbarungseid.

Vorbereitungen zur Flüchtlingsaufnahme

Flüchtlinge aus der Ukraine sollen in Niedersachsen sollen unter anderem in Einrichtungen der Landesaufnahmebehörde sowie bei Bedarf auch in „geeigneten Ersatzliegenschaften“ untergebracht werden. „Wir haben Betreuungsplätze im Katastrophenschutz, die wir vorübergehend aktivieren können“, sagte Pistorius am Montag weiter. Auch mit den Kommunen gebe es Gespräche. „Auch die bereiten sich vor“, betonte Pistorius. Bisher seien noch keine Menschen aus dem Kriegsgebiet über offizielle Wege in Niedersachsen angekommen, hieß es am Montag seitens der Behörde. Im Augenblick seien umfangreiche Kapazitäten noch nicht nötig, betonte auch Pistorius. Bislang seien nach seiner Kenntnis rund „zwei Dutzend Menschen“ aus der Ukraine angekommen. Dies geschah aber offenbar auf privaten Wegen. Die allermeisten, die die Ukraine verließen, blieben wie erwartet in den Nachbarländern wie Polen und Ungarn, sagte Pistorius. Die weitere Entwicklung lasse sich noch nicht abschätzen. Die Situation sei aber nicht vergleichbar mit der Lage 2015/2016, betonte der SPD-Politiker weiter. „Das wird sich in viel kleineren Größenordnungen abspielen“, sagte er. Die Landesaufnahmebehörde Braunschweig (LAB) richtete einen Krisenstab ein. Nach den Vereinbarungen könnten die Menschen zunächst ein Jahr lang bleiben, so Pistorius. Die meisten wollten vermutlich schnellstmöglich in ihr Heimatland zurück.

