Ukraine-Demo heute vor dem Braunschweiger Schloss

Am Donnerstag, ab 18 Uhr, protestiert der Verein „Freie Ukraine Braunschweig“ gegen den russischen Angriff. Auch in Salzgitter wird demonstriert.

Schon am Mittwoch wurde an derselben Stelle für die Ukraine demonstriert. Und dann kam Putins Angriffsbefehl.

Der russische Großangriff auf die Ukraine wühlt die Menschen in unserer Region auf. Mehrere Kundgebungen wurden am Donnerstag spontan organisiert. Der Verein „Freie Ukraine Braunschweig“, so berichtet der Vorsitzende Igor Piroschik unserer Zeitung am frühen Nachmittag, möchte am Donnerstag, 18 Uhr, ein Zeichen für die Eigenständigkeit der Ukraine und für die Anteilnahme mit den Menschen dort setzen.

Auch in Salzgitter-Lebenstedt – direkt am Monument – ist für den Donnerstag, 18 Uhr, eine Kundgebung geplant. Die St.-Christophorus-Gemeinde Helmstedt ruft Freitag, 25. Februar, 18 Uhr, am Ludgeri-Kreuz auf der Wiese an der Ecke Leipziger Straße/ Calvörder Straße zum Friedensgebet auf. Zur selben Zeit sollen die Glocken der evangelisch-lutherischen Kirchen läuten, um den Wunsch der Christen, dass bald wieder Frieden herrsche, auszudrücken. Und auch der Vorstand der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen Braunschweig (ACK) hat sich dieser Aktion angeschlossen.

red

