Corona in Goslar Spendenaktion in Goslar: „Impfpatenschaften für Impfgegner“

Mit einer kuriosen Spendenaktion hat der Landkreis Goslar bereits über 17.000 Euro für die internationale Impfkampagne Covax gesammelt. Die Kommune möchte für jeden, der bei sogenannten Spaziergängen gegen Corona-Maßnahmen und gegen eine allgemeine Impfpflicht teilnimmt, symbolisch den Wert einer Corona-Impfung einsammeln.

Die Spenderinnen und Spender übertrafen die Erwartungen des Landkreises, der das Spendenziel deshalb mehrfach erhöhte.

Das Beste der Woche Erhalten Sie immer samstags einen Überblick über die wichtigsten Themen der Woche. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Gesammelte Spenden entsprechen rund 3900 Corona-Impfdosen

„Ich bin überwältigt von der Bereitschaft der Spenderinnen und Spender“, sagte Landrat Alexander Saipa (SPD). Er ist Schirmherr der Aktion „Impfpatenschaften für Impfgegner“. Am Freitag gab es laut dem Kreis Goslar über 430 Einzahlungen für die Aktion, die seit dem 31. Januar läuft. Die so zusammengekommenen rund 17.500 Euro entsprechen dem Gegenwert von fast 3900 Impfdosen. Eine Impfdose kostet laut einem Sprecher des Landkreises Goslar in etwa 4,50 Euro.

Das könnte Sie auch interessieren:

Wegen der hohen Spendenbereitschaft wurde das Spendenziel mehrfach angepasst. Aktuell liegt es bei 18.000 Euro. Ob es erneut angehoben wird, werde in den kommenden Tagen entschieden, sagte der Landkreissprecher. Das Geld soll an die internationale Impfkampagne Covax gehen, die Menschen in armen Ländern den Zugang zu Corona-Impfstoffen ermöglichen will.

Corona-Spendenkampagne in Goslar läuft weiter

Vorbild des Spendenaufrufs ist eine ähnliche Aktion einer Bürgerinitiative in der Gemeinde Ofterdingen in Baden-Württemberg. Noch bis Ende März können Bürger an der Spendenkampagne teilnehmen.

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de