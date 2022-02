Nur wenige Apotheken bieten bislang Corona-Impfungen an

Hannover. Seit rund einer Woche können Apotheken in Niedersachsen impfen. Doch nur wenige bieten bisher Termine an. Fehlender Impfstoff ist nicht der Grund.

16.02.2022, Niedersachsen, Hannover: Apothekerin Stephanie Schnare zeigt in der Torhaus-Apotheke den Impfstoff Comirnaty von Biontech. Die Niedersächsische Gesundheitsministerin informierte sich zur Umsetzung der Coronavirus-Schutzimpfungen in Apotheken. Foto: Julian Stratenschulte/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Nur etwa jede 20. Apotheke in Niedersachsen bietet bislang Impfungen gegen das Coronavirus an. Über das Bundesland verteilt könnten sich Impfwillige in 85 von insgesamt 1800 Apotheken eine Corona-Schutzimpfung geben lassen, teilte die Niedersächsische Apothekerkammer am Mittwoch auf dpa-Anfrage mit.

Lesen Sie außerdem:

Das Beste der Woche Erhalten Sie immer samstags einen Überblick über die wichtigsten Themen der Woche. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Bisher hätten rund 250 Apothekerinnen und Apotheker die erforderliche Schulung absolviert. In den kommenden Wochen sollen 125 weitere hinzukommen. Da die Nachfrage zunächst noch gering sei, warteten viele Apotheken mit der Impfstoff-Bestellung und der Durchführung der Impfungen ab. Damit soll nach Angaben einer Sprecherin verhindert werden, dass wertvoller Impfstoff weggeworfen wird.

Apothekerin berichtet von immenser Nachfrage

In der Torhaus Apotheke in Hannover hingegen ist das Interesse an der Impfung groß. „Seit letzter Woche Dienstag hört das Telefon gar nicht auf zu klingeln“, sagte eine Mitarbeiterin. Deswegen habe die Apotheke die Anzahl der Impftermine mittlerweile verdoppelt. Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD), die dort am Mittwoch zu Besuch war, betonte, dass die Teilnahme der Apotheken an der Impfkampagne wichtig sei. Gleichwohl bedauere sie den Rückgang der Erstimpfungen.

Seit vergangener Woche können Apotheken in Niedersachsen gegen Corona impfen. Welche Apotheken Impfungen anbieten, kann über die Webseite mein-apothekenmanager.de des Deutsches Apothekerverbands abgefragt werden.

Wichtige Corona-Regeln und Infos für die Region

Alle wichtigen Fragen und Antworten zu Corona in Niedersachsen gibt's hier . Welche Regeln zurzeit in Braunschweig gelten, erfahren Sie hier.

Die Corona-Lage in der Region

Unsere Redaktionen sammeln alle wichtigen lokalen Infos zum Coronavirus auf FAQ-Seiten, die stets aktualisiert werden. Online sind die Überblicke aus Braunschweig, aus Wolfsburg, aus Wolfenbüttel, aus Gifhorn, aus Salzgitter, aus Peine und Helmstedt sowie aus Osterode.

Hier finden Sie eine Übersicht über die Corona-Lage im gesamten Bundesland Niedersachsen.

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de