In Niedersachsen könnte es schon bald bei den Corona-Regeln an Schulen Lockerungen geben.

Corona in Niedersachsen Bericht: Land Niedersachsen plant Corona-Lockerungen an Schulen

Das Land Niedersachsen will einem Zeitungsbericht zufolge die Corona-Regeln an den Schulen bald lockern. Ein denkbarer Zeitpunkt für Lockerungen sei das Abflachen der Omikron-Viruswelle. Der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne: „Wir erarbeiten konkrete Exit-Pläne bei Masken und Tests. Zudem wollen wir Klassenfahrten so schnell es irgend geht wieder ermöglichen.“ Kinder und Jugendliche bräuchten Erleichterungen und positive Perspektiven, so der SPD-Politiker. „Sobald es geht, ziehen wir die Pläne aus der Schublade und setzen sie um“, sagte der Minister.

„Die lange Zeit der strengen Regelungen und Einschränkungen macht mürbe und belastet“, erklärte Tonne. „Da müssen wir so schnell, wie es vertretbar ist, wieder heraus.“ Bei den Lockerungen wolle er Schritt für Schritt vorgehen und nicht auf einen Schlag alle Maßnahmen aufheben. „Mir ist wichtig, dass wir auch beim Runterfahren der Regeln klare und nachvollziehbare Wege aufzeigen. Das Ziel ist ein möglichst normaler Schulbetrieb mit einigen grundlegenden Sicherheitsmaßnahmen.“

Verschärfte Testpflicht in der Schule

Zuvor hatte das zweite Schulhalbjahr mit einer verschärften Testpflicht begonnen, ausgenommen sind nur noch Kinder und Jugendliche, die auch eine Auffrischungsimpfung erhalten haben oder doppelt geimpft und von einer Covid-19-Infektion genesen sind. Bis dahin reichten zwei Impfungen aus, um von der Testpflicht befreit zu sein.

Lesen Sie weitere Texte zu Corona in Schulen:

Lockerungen der Pandemie-Maßnahmen zeichnen sich ohnehin bereits ab – trotz weiter hoher Infektionszahlen in Niedersachsen. „Im Grundsatz plant die Landesregierung Lockerungen“, sagte Regierungssprecherin Anke Pörksen der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ (Samstag). Das sei aber von den Infektionszahlen abhängig. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hatte angekündigt, dass mit der neuen Verordnung ab dem 23. Februar einige Beschränkungen fallen sollen.

Wichtige Corona-Regeln und Infos für die Region

Die Corona-Lage in der Region

dpa

