Unbekannter raubt Supermarkt mit Schusswaffe aus

Ein unbekannter Täter hat in Emden mit einer Waffe einen Supermarkt überfallen und Bargeld erbeutet. Der Mann verhielt sich am Freitagabend zunächst unauffällig und stellte sich wie ein normaler Kunde an eine Kassenschlange an, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Er ließ demnach einige Kunden vor, bevor er den Kassierer mit vorgehaltener Schusswaffe bedrohte und Geld aus der Kasse forderte. Er habe Bargeld in unbekannter Höhe erbeutet und sei geflohen. Der Supermarkt-Angestellte sei unverletzt geblieben. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Kitesurfer verliert Kontrolle und treibt im eisigen Nordseewasser

Seenotretter in Ostfriesland haben einen Kitesurfer aus der Nordsee gerettet. Der Mann hatte am Samstagmittag offenbar die Kontrolle über seinen Kite-Schirm verloren und konnte diesen nicht wieder aufrichten, wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger mitteilte. Der Surfer trieb demnach bereits rund eine halbe Stunde in der fünf Grad kalten Nordsee und drohte ins Fahrwasser zu geraten.

Rund 150 Meter vor der Hafeneinfahrt in Neuharlingersiel (Landkreis Wittmund) wurde er von den Helfern an Bord genommen. Der Mann aus Oldenburg hatte den Angaben zufolge einen Neoprenanzug an, war jedoch leicht unterkühlt. Im Hafen wurde er zur weiteren Versorgung an den Landrettungsdienst übergeben. Das Alter des Mannes war zunächst nicht bekannt.

Mann schwer verletzt wegen Glatteis – Sperrungen auf Autobahn 1

Auf der Autobahn 1 hat es am Samstagmorgen zwischen Bremen und Hamburg Unfälle mit zehn beteiligten Autos gegeben, ein Mann ist dabei schwer verletzt worden. In einem Abschnitt von etwa drei Kilometern kam es aufgrund von Glätte zu mindestens sechs Unfällen, wie ein Polizeisprecher in Lüneburg sagte. Die Unfälle ereigneten sich demnach in einem Zeitraum von etwa einer Stunde auf dem Autobahnabschnitt zwischen Sittensen (Landkreis Rotenburg) und Heidenau (Landkreis Harburg).

Ein Mann sei nach Angaben des Sprechers bei einem Unfall kurzzeitig eingeklemmt worden und musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei einem der Unfälle landete ein Auto auf dem Dach in einer angrenzenden Böschung, wie die Feuerwehr in Sittensen mitteilte. Die vier Insassen konnten sich demnach selbst aus dem Fahrzeug retten.

Die Autobahn musste teilweise in beiden Richtungen voll gesperrt werden, wie es hieß. Die Bergungsarbeiten zogen sich bis in den Samstagvormittag. Die Höhe des Sachschadens war zunächst nicht bekannt.

Drei Verletzte bei Verkehrsunfall in Papenburg

Bei einem Verkehrsunfall in Papenburg (Landkreis Emsland) sind drei Menschen verletzt worden. Ein 75 Jahre alter Autofahrer wollte am Samstagvormittag mit seinem Wagen von der Bundesstraße 70 auf eine Straße einbiegen und übersah dabei ein anderes Fahrzeug, wie ein Polizeisprecher sagte. Durch den Aufprall sei der Unfallverursacher schwer, die beiden Insassen des anderen Wagens seien leicht verletzt worden. Alle seien ins Krankenhaus gebracht worden. Die Höhe des Sachschadens war zunächst nicht bekannt.

Auto und Carport in Flammen im Kreis Nienburg-Weser – hoher Schaden

In Marklohe ist in der Nacht zum Samstag ein Carport samt Auto niedergebrannt. Der Sachschaden belaufe sich auf etwa 200 000 Euro, sagte ein Sprecher in Göttingen am Morgen. Verletzt wurde demnach niemand. Von Fremdverschulden sei nicht auszugehen. Wie ein Polizeisprecher in Nienburg sagte, ist auch an dem angrenzenden Einfamilienhaus ein leichter Schaden entstanden. Das Haus sei aber noch bewohnbar. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt.

