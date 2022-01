27-Jähriger starb bei Autounfall im Kreis Cloppenburg

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos im Kreis Cloppenburg ist am Samstagmorgen ein junger Mann ums Leben gekommen, zwei Frauen wurden schwer verletzt. Der 27 Jahre alte Mann aus Wildeshausen saß als Beifahrer in einem von einer 22 Jahre alten Frau gesteuerten Wagen, der in einer Linkskurve von der Fahrspur abkam und beim Gegensteuern mit einem entgegenkommenden Auto zusammenstieß, wie die Polizei mitteilte.

Durch den Aufprall wurde der Wagen der 22-Jährigen gegen einen Baum am Straßenrand geschleudert. Ihr Beifahrer starb noch im Fahrzeug, sie musste mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch die 33 Jahre alte Fahrerin des entgegenkommenden Wagens kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Betrüger bringen Seniorin um 5000 Euro

Eine Seniorin in Bad Salzdetfurth (Landkreis Hildesheim) ist Opfer von Trickbetrügern geworden. Die Täter brachten mit Anrufen die 78-Jährige um 5000 Euro, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Frau hatte am Donnerstag und Freitag zahlreiche Anrufe von einer unbekannten weiblichen Person erhalten. Die Frau hatte dem Opfer vorgegaukelt, bei einem Gewinnspiel 8000 Euro gewonnen zu haben. Vor einer Auszahlung sollte sie aber Auszahlungsgebühren bezahlen.

Die 78-Jährige kaufte daraufhin an den beiden Tagen in zahlreichen Geschäften und Tankstellen eine zweistellige Zahl von Online-Gutscheinkarten, um die vermeintlichen Auszahlungsgebühren zu bezahlen. Am Telefon gab sie die Codes zur Einlösung der Gutscheine weiter. Eine Mitarbeiterin in einem Supermarkt rief die Polizei, nachdem die alte Dame versucht hatte, Gutscheinkarten im Wert von 500 Euro zu kaufen.

Mann warnt Hausbewohner vor Feuer – und wird verletzt

Beim Brand in einem Mehrfamilienhaus in Friesoythe im Landkreis Cloppenburg ist ein Bewohner verletzt worden. Der Mann habe das Feuer am Samstagabend bemerkt und die übrigen Hausbewohner gewarnt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Er erlitt eine Rauchvergiftung und kam ins Krankenhaus, die anderen Bewohner blieben unverletzt. Die Ursache des Brandes war zunächst unklar, die betroffene Wohnung wurde von dem Feuer vollständig zerstört. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

