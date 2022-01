Eine Schülerin der Möser-Realschule am Westerberg hält einen Teststreifen aus einem Corona-Antigen-Schnelltest.

Corona in Niedersachsen

Corona in Niedersachsen Land Niedersachsen will Corona-Testpflicht für Schüler ausweiten

Die Corona-Testpflicht an Niedersachsens Schulen soll zum neuen Halbjahr im Februar ausgeweitet werden. Schülerinnen und Schüler, die noch keine Auffrischungsimpfung erhalten haben, müssten sich dann ebenfalls täglich testen, kündigte eine Regierungssprecherin am Dienstag an. „Eine Ausnahme gäbe es dann nur noch für bereits geboosterte Kinder und Jugendliche.“ Bisher sind alle geimpften und genesenen Schüler von der Testpflicht ausgenommen.

Mit Blick auf eine Testpflicht auch für Kita-Kinder, wie sie die Grünen und die Gewerkschaft Verdi fordern, prüfe die Regierung derzeit die mögliche Umsetzung. Entscheidend sei, ob geeignetes Testmaterial in ausreichender Menge zur Verfügung stehe und ob die Tests zuverlässig Infektionen mit der Omikron-Variante nachwiesen.

dpa

