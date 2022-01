Lkw verliert 25 Tonnen Kies im Kreis Hildesheim

Ein umgekippter Lastwagen hat über mehrere Stunden eine Landstraße im Kreis Hildesheim blockiert. Am Montagmorgen kam nach Angaben eines Polizeisprechers der 45 Jahre alte Fahrer mit seinem mit Kies beladenen Lastzug zwischen Rössing und Giften am Ende einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Als der Fahrer gegenlenkte, kippte der Transporter quer um und die Ladung verteilte sich auf der Straße. Der Mann aus Salzhemmendorf (Landkreis Hameln-Pyrmont) verletzte sich dabei leicht und kam in ein Krankenhaus.

Der Lastwagen wurde von einer Spezialfirma wieder aufgerichtet. 25 Tonnen Kies mussten von der Fahrbahn beseitigt werden. Da auch Öl in den Seitenraum der Straße floss, wurde die Untere Wasserschutzbehörde informiert. Erst nach etwa vier Stunden konnte die Straße wieder freigegeben werden. Der Gesamtschaden liegt den Angaben zufolge bei rund 50.000 Euro.

Eine verletzte Person bei Brand eines Wohnhauses

Beim Brand eines Mehrparteienhauses in Nordholz (Landkreis Cuxhaven) ist am Montag ein Mensch leicht verletzt worden. Die Person wurde mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer sei im Dachbereich des Hauses nach einer Explosion ausgebrochen. Die Löscharbeiten dauerten am Vormittag an. Wie es zu der Explosion kam, sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher. Alle rund 20 Bewohner und Bewohnerinnen des Hauses konnten sich den Angaben zufolge selbstständig aus dem Gebäude retten. Die Einsatzkräfte holten zudem zwei Hunde und eine Katze aus dem Haus, wie der Sprecher sagte.

Geldautomat in Bad Bentheim gesprengt

Unbekannte haben am frühen Montagmorgen einen Geldautomaten in Bad Bentheim gesprengt. Ein Zeuge habe gegen 03.30 Uhr einen lauten Knall wahrgenommen, sagte eine Sprecherin der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim. Ob und wie viel Geld erbeutet wurde, stand zunächst nicht fest. Verletzt wurde niemand. Es habe sich um einen frei zugänglichen Geldautomaten in einem Einkaufszentrum gehandelt. Zeugen berichteten, dass nach der Tat ein dunkles Fahrzeug in Richtung Schüttorf gefahren sei. Die Polizei habe die Fahndung aufgenommen. Zuerst berichteten die „Grafschafter Nachrichten“ darüber.

200.000 Euro Schaden nach Brand in unbewohntem Haus

Ein unbewohntes Haus hat am späten Sonntagabend in Behringen (Landkreis Heidekreis) gebrannt. Nach Angaben der Polizei ist ein Schaden von etwa 200.000 Euro entstanden. Die Ermittlungen zur Brandursache in dem leerstehenden Haus laufen.

dpa

