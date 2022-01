Kultusminister Tonne: Testpflicht in den Kitas genau prüfen

Hannover. Niedersachsen brauche „verlässlich geöffnete Kitas“, so der Minister. Tonne hält eine Testpflicht für Kita-Kinder denkbar.

Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne hält in der Corona-Pandemie eine Testpflicht für Kita-Kinder für denkbar. „Genauso wie wir offene Schulen benötigen, brauchen wir verlässlich geöffnete Kitas – für die Eltern, aber noch mehr für die Kinder“, sagte der SPD-Politiker der „Neuen Presse“ (Donnerstag) in Hannover. „Angesichts der Omikron-Variante halte ich es deswegen für den richtigen Zeitpunkt, eine Testpflicht in den Kitas sehr genau zu prüfen.“ Die entsprechende Debatte laufe. Sollte man sich für die Pflicht entscheiden, werde sie zeitnah eingeführt.

Bisher gilt die Testpflicht für Schülerinnen und Schüler, für Kita-Kinder sind die Tests freiwillig. Am Montag beginnt im Bundesland nach den Weihnachtsferien wieder die Schule. Dann ist in der ersten Unterrichtswoche eine tägliche Testpflicht vorgesehen. Schülerinnen und Schüler sollen sich zu Hause testen – damit soll verhindert werden, dass bei einem positiven Test eine mögliche Corona-Infektion in die Schule getragen wird.

5051 neu gezählte Corona-Fälle in Niedersachsen zu Donnerstag

Derweil wächst die Zahl der neu erfassten Ansteckungen mit dem Coronavirus in Niedersachsen spürbar. Die Inzidenz erreichte am Donnerstag nach Angaben der Landesregierung 214,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche – nach einem Wert von 195,3 am Vortag. Laut Robert-Koch-Institut wurden 5051 neue Covid-19-Fälle gezählt, 11 weitere Todesfälle kamen hinzu.

Der Indikator für die Krankenhausaufnahmen sank erneut leicht von 4,6 auf 4,5. Dieser Wert gibt an, wie viele Covid-19-Patienten innerhalb der vergangenen sieben Tage pro 100 000 Einwohner in den Krankenhäusern aufgenommen wurden. Die Auslastung der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten blieb im Land wie am Vortag bei 7,4 Prozent.

Kürzlich hatte das Land bekannt gegeben, dass die Omikron-Variante des Coronavirus in Niedersachsen mittlerweile dominant ist. In der vergangenen Woche sei sie bei rund 70 Prozent der untersuchten Tests nachgewiesen worden.

Seit Heiligabend und noch bis zum 15. Januar gilt in Niedersachsen landesweit die Warnstufe 3. Im Alltag greift damit vorrangig die 2G-plus-Regel, die den Zugang auf Geimpfte und Genesene mit negativem Corona-Test beschränkt. Zudem dürfen bei privaten Treffen maximal zehn Menschen, die geimpft oder genesen sind, zusammenkommen. Kinder unter 14 Jahren werden dabei nicht mitgezählt. Wer nicht geimpft ist, darf sich nur mit zwei Personen aus einem weiteren Haushalt treffen.

