70-Jähriger soll Feuer gelegt und sich verbarrikadiert haben

Hannover. In Hannover legt ein Senior offenbar Feuer und weigert sich dann, sich retten zu lassen. In Bremen wird mit Waffen hantiert – der Blaulicht-Überblick.

Ein 70 Jahre alter Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Hannover steht im Verdacht, seine eigene Wohnung und Teile des Treppenhauses in Brand gesteckt zu haben. Der Mann hatte sich am Samstag in seiner brennenden Wohnung verbarrikadiert und wollte sich nicht retten lassen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Zeugen hatten Rauch, der aus der Wohnung in Obergeschoss drang, bemerkt.

Als die Feuerwehr anrückte, brannte es auch schon im Treppenhaus. Mit Hilfe der Polizei brachten die Brandbekämpfer den 70-Jährigen in Sicherheit und löschten die Flammen. Weitere Bewohner befanden sich nicht im Haus, verletzt wurde niemand.

Der Senior kam zunächst in ein Krankenhaus. Nach Hinweisen, dass er selbst das Feuer gelegt haben könnte, nahm die Polizei ihn fest. Der Verdächtige kam aufgrund psychischer Auffälligkeiten in ein Fachkrankenhaus, die Polizei ermittelt gegen ihn wegen besonders schwerer Brandstiftung. Die Schadenshöhe stand zunächst nicht fest.

Frau will Schreckschusspistole von Bruder „einfach mal ausprobieren“

Mit einer Schreckschusspistole hat eine 26 Jahre alte Frau in Bremen für Aufregung gesorgt: Sie schoss aus einer Wohnung mehrfach auf die Straße und rief damit am Samstag die Polizei auf den Plan. Wie die Beamten in Bremen am Sonntag mitteilten, sperrten die Helfer die Hauptstraße vor der Wohnung der Frau für den Verkehr, bis sie die Lage erfasst und die Schützin aufgespürt hatten. Den erstaunten Polizisten berichtete die Frau, sie habe die Schreckschusspistole ihres Bruders „einfach mal ausprobieren“ wollen.

Etwa zeitgleich sorgte vor dem Bremer Bahnhof auch ein 38 Jahre alter Mann mit einem täuschend echt aussehenden Sturmgewehr für Aufregung - als er eine Streifenwagenbesatzung erblickte, steckte er die Softairwaffe schnell in einen Mülleimer. Er habe sich nur einen Spaß mit einem Freund erlauben wollen, gab der Mann später bei der Polizei zu Protokoll. Auch er erhielt eine Strafanzeige wegen Störung des öffentlichen Friedens.

