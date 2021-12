Endspurt für Niedersachsens Händler – Geschäft erholt sich kaum

Hannover. Nach einem eher schwachen Weihnachtsgeschäft erholt sich der Handel auch in der letzten Woche des Jahres nicht. Viele Kunden lösen nun Gutscheine ein.

In niedersächsischen Innenstädten sind auch nach Weihnachten nicht so viele Kunden wie üblich unterwegs.

In den letzten Tagen des Jahres werden im niedersächsischen Handel viele zu Weihnachten verschenkte Gutscheine eingelöst. Generell sei die Kundenfrequenz auch nach Weihnachten jedoch noch deutlich unter dem Niveau von vor der Corona-Pandemie, sagte Mark Alexander Krack, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Niedersachsen-Bremen, der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. Gutscheine waren demnach auch in diesem Jahr beliebte Weihnachtsgeschenke – diese seien schnell verfügbar und auch für den stationären Handel online zu bestellen.

Benachbarte Bundesländer haben 2G-Regel beim Einkaufen

Im Gegensatz zu anderen Bundesländern gilt im niedersächsischen Einzelhandel nicht die 2G-Regel, somit können auch nicht gegen das Coronavirus geimpfte Menschen shoppen gehen. Die Regel hatte das Oberverwaltungsgericht in Lüneburg vor knapp zwei Wochen gekippt. Die Maßnahme sei zur weiteren Eindämmung des Coronavirus nicht notwendig und auch nicht mit dem allgemeinen Gleichheitsgrundsatz vereinbar, hatte das Gericht entschieden. Ein negativer Test ist ebenfalls nicht notwendig – das Tragen einer FFP2-Maske hingegen schon. Das gilt laut Landesregierung für Menschen ab 14 Jahren.

Einkaufstourismus aus benachbarten Bundesländern, in denen die 2G-Regel im Handel gelte, spiele bislang keine größere Rolle, betonte Krack. Dies sei auch mit niederländischen Kunden der Fall – im Nachbarland sind wegen der Corona-Pandemie viele Geschäfte geschlossen.

