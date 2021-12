Molbergen. In Molbergen ist ein 22-jähriger Mann bei einem Glätteunfall gestorben. Ein Alkoholisierter ist nach einem schweren Unfall geflohen.

Polizei Niedersachsen Tödlicher Unfall in Niedersachsen – Mann prallt gegen Baum

Bei einem Glätteunfall im Landkreis Cloppenburg ist ein 22-jähriger Autofahrer am Weihnachtsmorgen tödlich verletzt worden. Sein Wagen sei in Molbergen auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei am Samstag mit. Nach Feuerwehrangaben prallte der Pkw gegen einen Baum.

Der Mann wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle. Zur Unfallzeit habe Frost geherrscht und es sei stellenweise glatt gewesen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Landstraße war für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten zwei Stunden lang gesperrt.

Alkoholisierter 22-Jähriger flüchtet schwer verletzt vom Unfallort

Ein alkoholisierter 22-jähriger Fahrer eines Leichtkraftfahrzeugs ist nach einem Verkehrsunfall schwer verletzt vom Unfallort geflüchtet. Nach Angaben der Polizei kam der Mann an Heiligabend mit seinem 17-jährigen Beifahrer in dem Fahrzeug von der Straße ab, überschlug sich und kam in einem Graben zum Stehen.

Trotz schwerer Verletzung sei der 22-Jährige nach Hause geflüchtet. Er und sein ebenfalls schwer verletzter Beifahrer seien schließlich in ein Krankenhaus gebracht worden. Es habe sich herausgestellt, dass der Fahrer 1,5 Promille hatte und keine erforderliche Fahrerlaubnis besessen habe. Entsprechende Strafverfahren gegen ihn seien eingeleitet worden.

Unfallflucht und Falschfahrt unter Drogeneinfluss

Ein 33-jähriger Autofahrer hat in der Nacht zum Samstag nach einer Unfallflucht und einer Falschfahrt einen Polizisten leicht verletzt und einen Streifenwagen gerammt. Nach Angaben der Polizei war der Mann auf der B75 gegen die Leitschutzplanke gefahren, hatte seine Fahrt daraufhin aber fortgesetzt.

In Höhe Deichhorst sei er abgefahren und dann auf die A28 in Richtung Oldenburg falsch aufgefahren. Er sei daraufhin angehalten worden, aber anstatt auszusteigen, habe er den Wagen wieder gestartet und in der Folge sei ein Polizist leicht verletzt worden. Zudem habe er einen Streifenwagen gerammt. Nach polizeilichen Angaben stand der Mann unter Drogeneinfluss.

Hoher Schaden beim Brand eines Bauernhauses

Ein Bauernhaus ist in Großenkneten (Landkreis Oldenburg) komplett ausgebrannt und der Dachstuhl eingestürzt. Nach Angaben der Polizei vom Samstag gab es bei dem Feuer am Freitag keine Verletzten.

Nach ersten Schätzungen sei ein Sachschaden von etwa einer Viertelmillion Euro entstanden. Die Brandursache war zunächst unklar.

