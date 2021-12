Güterzug überfährt entlaufenes Pony

Das Unglück ereignete sich am frühen Dienstagmorgen in Buxtehude.

Ein Güterzug hat bei Buxtehude ein entlaufenes Pony erfasst und getötet. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der Zug am frühen Morgen mit 120 Kilometern pro Stunde unterwegs. Das Tier starb sofort. Der Zug wurde nicht beschädigt. Warum das Tier von einer nahe gelegenen Koppel entlaufen war, blieb zunächst unklar. Nach kurzer Bergungszeit konnte der Zug seine Fahrt fortsetzen. Der Personenverkehr wurde nicht beeinträchtigt.

Auto stößt mit Lastwagen zusammen – 55-Jähriger schwer verletzt

Bei einem Zusammenstoß von einem Auto mit einem Lastwagen ist bei Berne im Landkreis Wesermarsch ein Mann schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, übersah der 55 Jahre alte Autofahrer ersten Erkenntnissen zufolge beim Abbiegen an einer Kreuzung den vorfahrtsberechtigten Lastwagen.

Der 55-Jährige wurde bei der Kollision schwer verletzt. Rettungskräfte brachten den Mann am Dienstagmorgen in ein Krankenhaus. Der 31 Jahre alte Lkw-Fahrer und sein Beifahrer blieben unverletzt. Die Polizei ermittelt nun, wie genau es zu dem Unfall kam. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Räuber überfallen Pizzaboten in Bremen

Zwei mit Messer bewaffnete Männer haben einen Pizzaboten in Bremen überfallen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wollte der 33-Jährige am Montagabend Pizzen ausliefern, als ihn die Unbekannten bedrohten. Die Männer mit Kapuzenjacken und medizinischen Mund-Nasenschutzmasken raubten demnach Bargeld, Schlüssel und zwei mit Pizzen gefüllte Thermoboxen. Dann flüchteten die Täter. Ob die Männer die Pizzen bestellt hatten oder einen Komplizen hatten, war zunächst unklar. Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen.

