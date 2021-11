Hannover. In Niedersachsen wurden 2,2 Prozent mehr Kinder eingeschult als im Vorjahr. Bundesweit gibt es so viele Schulanfänger wie seit 14 Jahren nicht mehr.

In Niedersachsen wurden in diesem Jahr über 2 Prozent mehr Kinder eingeschult.

Einschulung 75.000 Erstklässler: Deutlich mehr Einschulungen in Niedersachsen

Nach den Sommerferien sind in diesem Jahr in Niedersachsen 74.600 Kinder eingeschult worden, das waren 2,2 Prozent mehr als 2020. Das Land Bremen zählte 6500 Erstklässler und damit sogar 7,0 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Das teilte das Statistische Bundesamt am Donnerstag unter Berufung auf vorläufige Zahlen mit.

Bundesweit gibt es im laufenden Schuljahr so viele Schulanfänger wie seit 14 Jahren nicht mehr: 771.700 Mädchen und Jungen begannen mit der Schule, dies waren 2,9 Prozent mehr als im Vorjahr. Steigende Zahlen werden seit rund fünf Jahren beobachtet. Der Behörde zufolge ist die Entwicklung unter anderem auf höhere Geburtenzahlen zurückzuführen. Auch die Zuwanderung trage zu dem Anstieg bei.

Das Beste der Woche Erhalten Sie immer samstags einen Überblick über die wichtigsten Themen der Woche. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr zum Thema:

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de