Gesuchter fliegt auf, weil er keine Corona-Maske tragen will

Ein Mann, gesucht per Haftbefehl, flog auf, weil er sich weigerte, im Zug eine Maske zu tragen. Am Ende landete er in Haft (Symbolbild).

Ein 19-Jähriger hätte sich einiges ersparen können, wenn er im Zug die Corona-Schutzmaske aufgesetzt hätte: Weil er sich aber weigerte, hat das Zugpersonal am Donnerstagabend in Hannover die Bundespolizei gerufen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der junge Mann gesucht wurde, wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte.

Gegen ihn lag seit zwei Monaten ein Untersuchungshaftbefehl vor, Ermittlungen wegen Körperverletzung, gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Verstoßes gegen das Waffengesetz laufen gegen den wohnungslosen 19-Jährigen. Die Beamten verhafteten den Mann - bis zum Prozess sitzt er nun hinter Gittern.

A7 nach Sattelzug-Unfall stundenlang gesperrt

Die Autobahn 7 in Richtung Kassel musste am Donnerstagabend für mehrere Stunden gesperrt werden, nachdem dort ein Sattelzug verunglückt war. Wie die Polizei mitteilte, kam der Lastwagen zwischen Seesen (Landkreis Goslar) und Echte (Landkreis Northeim) aus zunächst ungeklärter Ursache ins Schleudern und blieb schließlich quer zur Fahrbahn stehen. Dabei verlor er einen Teil seiner Ladung.

Ob der Fahrer bei dem Unfall verletzt wurde, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Für die Bergung des Sattelzuges kam unter anderem ein Kran zum Einsatz. Insgesamt war die Fahrbahn Richtung Kassel laut Polizei für rund fünf Stunden gesperrt. Zeitweise war auch die Gegenfahrbahn betroffen.

Polizei sucht nach verletztem Autofahrer - Straßen gesperrt

Nach dem Fund eines Unfallautos sucht die Polizei in Georgsmarienhütte (Landkreis Osnabrück) nach möglichen Verletzten und hat dafür mehrere Straßen gesperrt. Der stark beschädigte Wagen sei in den frühen Morgenstunden am Freitag entdeckt worden, berichtete die Polizei. Spuren an dem Fahrzeug deuteten darauf hin, dass der Fahrer verletzt sei.

Rund um den Fundort des Autos in einem Waldgebiet sperrten Polizei und Rettungskräfte deshalb mehrere Straßen, darunter die Borgloher Straße und weitere Zufahrtsstraßen zur B51. Wie lange die Sperrung und die Suchmaßnahmen dauerten, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.

