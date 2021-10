Schulbeginn in Niedersachsen mit Maskenpflicht und mehr Tests

Hannover. Nach zwei Wochen Herbstferien beginnt für Schüler in Niedersachsen wieder der Alltag. Viel ändert sich an den Corona-Regeln zunächst nicht.

Auch nach den Herbstferien gilt in Niedersachsen weiterhin die Maskenpflicht in der Schule. Für die Jahrgänge drei und vier sind Lockerungen angedacht (Symbolbild).

Der Schulunterricht nach den Herbstferien in Niedersachsen wird am Montag mit den bereits angekündigten Regeln starten. Nach Angaben einer Regierungssprecherin müssen die meisten Schülerinnen und Schüler im Unterricht eine Maske tragen – die Jahrgänge eins und zwei müssen dies nicht tun.

In der ersten Schulwoche nach den Herbstferien müssen sich Schüler und Lehrer jeden Tag testen, wenn sie noch nicht vollständig gegen das Coronavirus geimpft oder von einer Infektion genesen sind. Danach soll die Testung wieder dreimal wöchentlich sein.

Maskenpflicht soll in machen Jahrgängen gelockert werden

Rund 54 Prozent der 12- bis 17-Jährigen in Niedersachsen sind nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) einmal gegen das Coronavirus geimpft, etwas weniger als die Hälfte ist demnach vollständig geimpft.

Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) hatte vor einigen Wochen angekündigt, dass die Maskenpflicht bei den Jahrgängen drei und vier als nächster Schritt wegfallen soll. Entschieden ist dies jedoch noch nicht. Die derzeitige Corona-Landesverordnung, die auch die Regelungen zum Schulalltag beinhaltet, ist noch bis zum 10. November gültig. In anderen Bundesländern hatten sich die Regelungen zur Schule jüngst verändert, wie etwa in Schleswig-Holstein. Dort müssen Kinder und Jugendliche von November an keine Maske mehr am Platz tragen.

