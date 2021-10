Teilsperrung der A7 bei Göttingen nach Unfall mit Wildschweinen

Göttingen. In Lüneburg ist die hochschwangere 36-Jährige an Stichverletzungen gestorben, so eine Obduktion. Der Polizei-Überblick in Niedersachsen.

Die Polizei hat die Autobahn 7 bei Göttingen am Montagmorgen in Richtung Süden nach einem Unfall mit Wildschweinen gesperrt. Wie die Beamten mitteilten, waren die Tiere zwischen den Anschlussstellen Göttingen-Nord und Göttingen auf die Fahrbahn gelaufen. Ein Lastwagen habe ausweichen müssen und dabei ein Auto berührt, das anschließend von der Straße abgekommen sei. Der Fahrer des Wagens wurde demnach leicht verletzt.

Der Lastwagen landete in der mittleren Leitplanke, seine Bergung lief inzwischen an. Bei Twitter empfahl die Polizei: „Umfahrt den Bereich großräumig.“ In Richtung Kassel bildete sich bereits ein längerer Stau. In Richtung Hannover blieben zwei Fahrspuren frei, es stockte aber ebenfalls.

Obduktion: Schwangere Frau an Stichverletzungen gestorben

Stichverletzungen sollen für den Tod der hochschwangeren Frau in Lüneburg todesursächlich gewesen sein. Dies habe die Obduktion am Wochenende ergeben, sagte Staatsanwalt Jan Christoph Hillmer am Montag. Das schriftliche Ergebnis liege allerdings noch nicht vor. Die Ermittlungen zum Motiv der Tat am Freitag dauerten noch an.

Gegen den 37 Jahre alten Lebensgefährten war Haftbefehl wegen Totschlags in Tateinheit mit Schwangerschaftsabbruch erlassen worden. Der Mann aus Tunesien steht im Verdacht, seine Frau in einem Mehrfamilienhaus in Lüneburg erstochen zu haben. Zu den Hintergründen der Tat nennen die Behörden weiter keine Einzelheiten. Ersten Angaben zufolge gingen die Ermittler von einem Beziehungsdelikt aus. Laut Polizei hatte der Lebensgefährte zunächst angegeben, selbst die 36-Jährige am Freitag leblos in der Wohnung entdeckt zu haben. Er verständigte die Nachbarn, die die Polizei alarmierten. Die Frau, ebenfalls aus Tunesien, erlitt die Stichverletzungen den Ermittlungen zufolge in den Morgenstunden in der Wohnung. Das mögliche Tatwerkzeug, ein Messer, wurde in der Wohnung sichergestellt.

Urteil wegen Mordes an junger Stewardess rechtskräftig

Die Verurteilung eines heute 36-Jährigen wegen Mordes an einer jungen Stewardess in Hannover ist rechtskräftig. Die Revision des Angeklagten wurde verworfen, wie der Bundesgerichtshof am Montag in Karlsruhe mitteilte. Es gebe keine Rechtsfehler. Das Landgericht Hannover hatte den Mann aus Dessau im Februar 2021 zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt und die besondere Schwere der Schuld festgestellt.

Er hatte die 23-Jährige im Januar 2020 nach jahrelangem Stalking in ihrer Wohnung mit einem Klappmesser erstochen. Wie in dem Urteil des Landgerichts festgestellt wurde, hatte sich der Angeklagte 2017 in die Frau verliebt. Ihre Zurückweisung empfand er als Kränkung und begann heimlich, sie selbst und ihr soziales Umfeld intensiv zu überwachen, unter anderem mit GPS-Trackern. Vor dem Mord brach er in die Wohnung der 23-Jährigen ein und versteckte sich stundenlang dort.

