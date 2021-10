Auf Navi verlassen: Lkw stürzt im Nationalpark Harz um

Ein Lkw ist im Nationalpark Harz umgekippt und musste aufwendig geborgen werden. Das teilt die Polizei mit.

Der 21-jähriger Fahrer aus Nordrhein-Westfalen wollte am Freitagnachmittag mit seinem Lkw, beladen mit Pappe, eine Papierfabrik im Bad Harzburger Ortsteil Eckertal beliefern. Dazu war er, den Anweisungen seines Navigationsgerätes folgend, verbotswidrig in den Nationalpark eingefahren und fuhr schließlich auf einem immer schlechter werdenden Waldweg in Richtung der K46. In einer abschüssigen Rechtskurve rutschte der Anhänger die Böschung herunter und stürzte um. Das Zugfahrzeug blieb quergestellt auf dem Fahrweg stehen und drohte ebenfalls die Böschung herunterzustürzen. Der Fahrer blieb dabei unverletzt.

Ein Abschleppunternehmen und ein Forstbetrieb mit Spezialmaschinen bargen das Gespann. Zunächst wurde die Zugmaschine vom Anhänger getrennt und entfernt. Anschließend wurde der Anhänger entladen und mittels Seilwinden wieder aufgerichtet. Die Bergeaktion wurde gegen 20.30 Uhr wegen Dunkelheit abgebrochen und am Samstag weitergeführt, sie dauerte bis 16 Uhr. Gegen den Lkw-Fahrer wird ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Die Polizei informiert, dass Lkw immer wieder trotz ausreichender Beschilderung in gesperrte Bereiche fahren und dadurch sich, andere und die Umwelt im Nationalpark gefährden.

pol

