Niedersachsen will „Long Covid“-Studie bei Kindern

Depressionen, Angstzustände, Essstörungen, dazu die Gefahr von Covid-19-Infektion und „Post-Covid“: Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben nach einer Expertenrunde bei Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) Alarm geschlagen. Luise Poustka, Direktorin der Klink für Kinder und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie an der Universitätsmedizin Göttingen, sprach vom „stillen Leiden der Kinder“. Thomas Buck, Facharzt für Kinderheilkunde und Vorstandsmitglied der Ärztekammer, berichtete von Kleinkindern mit Post-Covid-Symptomen. Mit einer Studie sollen Hilfsmöglichkeiten verbessert werden.

„Nach der Pandemie ist vor der Pandemie“, sagte Thümler nach dem Treffen mit den Wissenschaftlern. Zum einen richtete Thümler erneut einen energischen Appell an Erwachsene, sich impfen zu lassen. „Dadurch dass Erwachsene das Impfen verweigern, sind Kinder und Jugendliche in ihrem Tun eingeschränkt“, betonte Thümler. Mit einer zu niedrigen Impfquote gebe es keinen vollständigen Schutz. Was man nun an Daten erheben könne, helfe auch in der nächsten Pandemie, betonte der CDU-Politiker zu den Beratungen mit den Wissenschaftlern und der geplanten weiter. Man könne die Schwere von Erkrankungen und die nötigen Hilfen auch im psychosozialen Bereich dann besser einschätzen.

Mehr Streit, Stress im „Homeschooling“

Poustka berichtete von teilweise erheblichen psychischen Folgen der Corona-Pandemie für viele Kinder und Jugendliche. „Wir haben dazu im Moment noch nicht so wahnsinnig viele Daten“, so Poustka. Es gebe aber Studien, wonach mittlerweile 80 Prozent der Kinder angäben, dass sie sich durch die Krise „belastet“ fühlten und von psychischen Symptomen berichteten. Die Kinder sagten vor allem, es gebe mehr Streitigkeiten in der Familie, die eskalierten - und sie fühlten sich durch „Homeschooling“ außergewöhnlich belastet. Sie unterscheid dabei drei Gruppen: Kinder in recht stabilen Verhältnissen, dann Kinder in beengten Wohnverhältnissen und schlechten „sozioökonomischen“ Verhältnissen, die dritte Gruppe mit schon vorher psychiatrischen Auffälligkeiten. Aus dieser Gruppe gebe es knapp ein Drittel mehr Notaufnahmen in den Kliniken. Poustka sprach von ungewöhnlich schweren suizidalen Krisen. „Wir müssen gut Daten erheben, die uns zeigen, welche Kinder warum so schwere Belastungen zeigen“, sagte Poustka. Und man müsse die vor- und nachstationären Systeme stärken.

Der Göttinger Soziologe Berthold Vogel berichtete aus einer Studie, dass zwei Drittel der Kinder und Jugendlichen nach eigenem Eindruck mit ihren Sorgen und Bedürfnissen in der Pandemie nicht ausreichend gehört worden seien. „Sie haben im Grunde ihre sozialen Orte verloren in der Pandemie“, so der geschäftsführende Direktor des Soziologischen Forschungsinstituts Göttingen - Schule, Vereine und weitere Sozialisationsorte. Soziale Ungleichheiten hätten sich verstärkt. Man müsse sehen, wer besonders Hilfe brauche. Wichtig sei aber auch, welche Zuwendung die Eltern leisten könnten - und das hänge nicht immer am Erwerbsstatus, sondern an der Familienkultur.

Kinderarzt Buck stellte die medizinischen Folgen der Pandemie in den Mittelpunkt. Covid-19 verlaufe zwar bei Kindern und Jugendlichen in der Regel „relativ harmlos“. Zur Häufigkeit von „Long Covid“, also Langzeitfolgen, fehlten zwar noch Daten. Man müsse aber davon ausgehen, dass zwei bis vier Prozent der Kinder davon betroffen seien. Hintergrund der Schätzung ist eine Schweizer Studie, die vier Prozent angibt, aber psychische Erkrankungen und weitere einrechnet. Eine interdisziplinäre Studie soll in Zusammenarbeit von Wissenschafts- und Sozialministerium auf den Weg gebracht werden, unter Einbeziehung der Medizinischen Hochschule Hannover und MHH-Partnern. Sowohl Thümler wie Buck zogen Parallelen zum „Fatigue-Syndrom“ („Schlafkrankheit“). „Die Kinder und Jugendlichen waren nicht Treiber der Pandemie“, sagte Buck weiter. Impfstoffe müssten viel früher auch für Jüngere erprobt werden - eine deutliche Kritik auch an der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA. Schon Babys würden geimpft, ergänzte Thümler. Was die Maskenpflicht in der Schule angeht, verwies Buck auf verschiedene Positionen in der Ärzteschaft. Lockerungen jetzt wären aus seiner Sicht sehr gewagt - man brauche leider weiter die Hygienekonzepte in der Schule.

