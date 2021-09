Frau will Hund vom Bahnübergang retten und wird von Zug erfasst

Bunde. Mann starb bei Sturz in Schacht einer Entwässerungsanlage, eine Frau nach Zusammenstoß mit einem Laster – der Polizei-Überblick in Niedersachsen.

Der tödliche Unfall am Bahnübergang ereignete sich am Dienstagabend im Kreis Leer.

Eine 67 Jahre alte Frau, die ihren Hund von einem Bahnübergang holen wollte, ist in Bunde (Kreis Leer) von einem Regionalzug erfasst und tödlich verletzt worden. Die Frau hatte ersten Erkenntnissen zufolge zunächst mit einer anderen Person neben dem Bahnübergang gesprochen, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte. Währenddessen sei der Hund der Frau an einer langen Leine auf die Schienen gelaufen. Als die 67-Jährige ihren Vierbeiner auf den Gleisen bemerkte, lief sie zu dem Hund, um ihn von dem Bahnübergang zu holen. Dabei übersah sie am Dienstagabend offenbar den herannahenden Zug.

Die Frau wurde so schwer verletzt, dass sie noch am Unglücksort starb. Der Zugführer musste von einem Notfallseelsorger betreut werden. Die Feuerwehr rückte an, um die Fahrgäste aus dem Zug zu holen. Die Bahn war von Weener in Richtung Groningen in den Niederlanden unterwegs. Laut Feuerwehr ist der Bahnübergang ohne Schranken nur für Fußgänger passierbar. Der Hund überlebte den Unfall.

Mann bei Sturz in Schacht einer Entwässerungsanlage gestorben

Beim Sturz in einen mehrere Meter tiefen Schacht einer ökologischen Entwässerungsanlage in der niedersächsischen Kleinstadt Lehrte ist ein Mann ums Leben gekommen. Wie die Feuerwehr am Dienstagabend mitteilte, trieb der Mann beim Eintreffen der Rettungskräfte unter Wasser und war nicht ansprechbar. Laut Polizei handelt es sich bei dem Toten um einen 60-jährigen Angestellten der Stadtwerke. Warum er in den Schacht stürzte, war zunächst unklar.

Die Bergung des leblosen Körpers gestaltete sich den Angaben zufolge aufgrund einer hohen Konzentration von Schwefelwasserstoff und Methangasen in dem fünf bis sechs Meter tiefen Schacht als schwierig. Die Messung mit einem Gasmessgerät bestätigte die Gefahr einer möglichen Explosion, weshalb unter anderem Spezialkräfte der Absturzsicherung hinzugerufen wurden. Die Einsatzkräfte pumpten zunächst das Filtratwasser aus dem Schacht und seilten sich dann mit Hilfe einer Drehleiter ab. Wegen der gefährlichen Gase trugen die Feuerwehrleute während der Bergung Atemschutz und Chemikalienschutzanzüge. Der Notarzt habe anschließend nur noch den Tod des Mannes feststellen können.

36-Jährige stirbt nach Zusammenstoß mit Laster

Nach einem schweren Verkehrsunfall bei Gnarrenburg im Landkreis Rotenburg ist eine 36 Jahre alte Frau am Dienstag an ihren Verletzungen gestorben. Am Sonntag war die Frau mit ihrem Auto mit einem Laster zusammengestoßen, wie die Polizei Rotenburg mitteilte. Sie habe auf der Straße wenden wollen und den Laster dabei übersehen. Drei Jungen im Alter von 4, 11 und 13 Jahren hätten mit in dem Auto gesessen. Die 36-Jährige war die Mutter des 11-jährigen Kindes. Der Vierjährige und der 13-Jährige seien ebenfalls mit ihnen verwandt. Alle Beteiligten wurden bei dem Unfall schwer verletzt und mit mehreren Rettungshubschraubern in Krankenhäuser gebracht. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt.

Lagerhalle in Lindern brennt – Sachschaden in Millionenhöhe geschätzt

Ein Brand einer Lagerhalle in Lindern (Oldenburg) im Landkreis Cloppenburg hat Schätzungen zufolge einen Sachschaden in Millionenhöhe verursacht. Das Feuer brach am späten Dienstagabend in der Lagerhalle eines landwirtschaftlichen Betriebs aus zunächst ungeklärter Ursache aus, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Etwa 5000 bis 10.000 Quaderballen Heu sowie landwirtschaftliche Fahrzeuge hätten sich darin befunden.

Anwohner waren aufgefordert worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Nach Angaben der Polizei waren 150 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren vor Ort, um den Brand zu löschen. Die Löscharbeiten dauerten am frühen Mittwochmorgen an. Verletzt wurde niemand.

