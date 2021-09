Dr. Mark Benecke ist einer der weltweit bekanntesten und erfolgreichsten Kriminalbiologen. In Braunschweig wird er bis heute vor allem mit dem Fall Pastor Geyer in Verbindung gebracht, der seine Frau getötet hatte. An der Aufklärung des Falles war Benecke maßgeblich beteiligt, als er anhand von an der Leiche gefundenen Fliegenmaden den Ablagezeitpunkt des Opfers bestimmte.