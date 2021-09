Rollstuhlfahrer in Bremen bewusstlos geschlagen und beraubt

Der in Bremen verletzte und beraubte Rollstuhlfahrer musste in ein Krankenhaus.

Ein Rollstuhlfahrer ist in Bremen von einem Unbekannten geschlagen und beraubt worden. Der Täter erbeutete dabei das Smartphone des Mannes, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der 53-Jährige im Rollstuhl war am Vorabend hinterrücks angegriffen worden. Er war nach den Schlägen zeitweise bewusstlos und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Täter flüchtete auf einem Fahrrad. Sein Alter wurde auf 20 bis 30 Jahre geschätzt. Die Polizei ermittelt und bat Zeugen, sich zu melden.

26-Jährige stößt junge Frau von Bahnhofstreppe und schlägt ihren Kopf gegen Bahnsteigboden

Eine junge Frau ist im Osnabrücker Hauptbahnhof eine Bahnsteigtreppe herabgestoßen und schwer verletzt worden. Die 23-Jährige sei am späten Mittwochabend die Treppe hinabgegangen, als sie unvermittelt und offenbar ohne jeden Grund von einer 26-Jährigen von hinten angegriffen und hinuntergestoßen wurde. Am Ende der Treppe sei die 26-Jährige dann dem auf dem Boden liegenden Opfer auf den Rücken gesprungen, habe ihr in die Haare gegriffen und ihren Kopf damit auf den Bahnsteigboden geschlagen, teilte die Bundespolizei am Donnerstag mit. Die 23-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Das Opfer und die 26-Jährige kannten sich den Angaben zufolge offenbar nicht und hatten auch vor der Attacke keinen Kontakt miteinander. Die Angreiferin sei der 23-Jährigen aber kurz zuvor aufgefallen, wie sie ihr schreiend und schimpfend auf einer Rolltreppe entgegen kam. Die 26-Jährige habe einen verwirrten Eindruck gemacht, hieß es. Gegen die 26-Jährige wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Zwei Staatsanwaltschaften hatten sie zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben.

Auto kracht gegen Baum – Fahrer lebensgefährlich verletzt

Ein Autofahrer ist auf der Landesstraße 412 bei Hannover mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 60-Jährige am späten Mittwochnachmittag zwischen Burgdorf und Lehrte unterwegs gewesen, als er mit seinem Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße abkam. Das Auto überfuhr einen Leitpfosten und krachte frontal gegen den Baum. Einsatzkräfte der Feuerwehr bargen den Mann, der durch die Wucht des Aufpralls in seinem Auto eingeklemmt worden war. Er wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Sieben Verletzte nach Kampfmittelsprengung auf Bundeswehrgelände

Bei Arbeiten zur Kampfmittelbeseitigung auf der Wehrtechnischen Dienststelle 91 bei Meppen im Emsland sind am Mittwoch sieben Menschen verletzt worden. Fünf Bundeswehrangehörige und zwei externe Sprengstoffexperten mussten am Abend in ein Meppener Krankenhaus zur Beobachtung gebracht werden. Niemand sei schwer verletzt worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr im Emsland. Vermutlich atmeten die Munitionsexperten Reizgase ein.

Dem Feuerwehrsprecher zufolge waren auf dem Bundeswehrgelände routinemäßig nicht mehr transportfähige Kampfmittel gesprengt worden. Danach sollte kontrolliert werden, ob alle Kampfmittel beseitigt wurden. Dabei habe ein erster Mitarbeiter über Atemwegsprobleme geklagt, danach hätten sich weitere mit Beschwerden gemeldet.

Rettungsdienst und örtliche Feuerwehr im Einsatz

Daraufhin seien der Rettungsdienst der Bundeswehr und die örtliche Feuerwehr verständigt worden. Das Krankenhaus habe dann die Kreisfeuerwehr verständigt, weil die sieben Patienten zunächst gereinigt werden mussten, bevor sie in die Klinik gebracht werden konnten. Es sei eine Dekontaminierungsstrecke aufgebaut worden. „Wir gehen davon aus, dass es sich um Tränengas gehandelt hat“, sagte ein Sprecher der Wehrtechnischen Dienststelle 91. Die Betroffenen hätten nur leichte Atemwegsreizungen davongetragen. Weil man kein Risiko eingehen wollte, seien sie vorsichtshalber ins Krankenhaus gebracht worden.

Die Wehrtechnische Dienststelle 91 im Emsland dient zur Waffen- und Munitionserprobung. Vor drei Jahren gab es auf dem Gelände einen wochenlangen Moorbrand, der bei einem Waffentest ausgebrochen war.

